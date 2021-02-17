Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Antalya'da cezaevinden izinli çıkan tutuklu, Çanakkale'de otomobil çaldığı iddiasıyla yakalandı
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Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Antalya'da cezaevinden izinli çıkan tutuklu, Çanakkale'de otomobil çaldığı iddiasıyla yakalandı

17.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:06

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinli çıkan kişi, Çanakkale'de otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinli çıkan kişi, Çanakkale'de otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Antalya E Tipi Açık Cezaevi'nden izinli çıkan M.K. (56), evinin bulunduğu Çanakkale'ye geldi.

Barbaros Mahallesi Köknar Sokak'ta bir aracı çaldığı öne sürülen M.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekiplerce takibe alındı.

Takip sonucu yakalanan M.K'nin evinin bodrumunda bulunan çalıntı otomobile, başka bir aracın plakalarının takıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CezaeviçanakkaleHırsızlık

Muhabir Murat Yüksel

Redaktör Burak Akay,Sedat Gök

Yayınlayan Doğan Sarıtaş

Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Antalya'da cezaevinden izinli çıkan tutuklu, Çanakkale'de otomobil çaldığı iddiasıyla yakalandı
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Antalya'da cezaevinden izinli çıkan tutuklu, Çanakkale'de otomobil çaldığı iddiasıyla yakalandı
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Antalya'da cezaevinden izinli çıkan tutuklu, Çanakkale'de otomobil çaldığı iddiasıyla yakalandı
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Antalya'da cezaevinden izinli çıkan tutuklu, Çanakkale'de otomobil çaldığı iddiasıyla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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