Caretta carettalar, yumurta bırakmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caretta carettalar, yumurta bırakmaya başladı

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Boğaz sahiline gelen caretta carettaların yuva yapmaya başladığı görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Boğaz sahiline gelen caretta carettaların yuva yapmaya başladığı görüldü.

Mendirek bölgesi Boğaz mevkisindeki sahile gelen deniz kaplumbağaları, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakmaya başladı. Yumurtadan yaklaşık 60 gün sonra çıkması beklenen yavruların denizle buluşması için gün sayılıyor.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri, caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için sahilde tedbir aldı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllülerle her yıl sezon sonuna kadar kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Caretta carettaların yumurtlama döneminin genellikle mayısta başladığını belirten Akyol, Manavgat'ta her yıl binlerce deniz kaplumbağasının sahillerde yumurta bıraktığını aktardı.

Yumurta bırakılan yuvaları kafesle korumaya aldıklarını bildiren Akyol, yavru çıkışlarının da temmuzdan eylül sonuna kadar devam ettiğini anlattı.

Sahillerde motorlu araçların geçişi, ateş yakılması, yapay ışık, ses ve havai fişek patlatılmasının deniz kaplumbağalarına zarar verdiğini dile getiren Akyol, bunların tespiti halinde güvenlik güçlerinin cezai işlem uyguladığını kaydetti.

"Caretta carettalar eko siteme katkı sağlıyor"

Motorlu araçların geçişini engellemek için hendekli önlem aldıklarını belirten Akyol, "2020'e başarılı çalışmalarımızın sonucunda sahillerimizde 62 bin caretta caretta yavrusunu denizlere uğurladık. Ayrıca nesli tükenmekte ve dünyada sadece 400 Akdeniz Fokunun iki tanesini balıkçılarımızın ve toplumun duyarlılığı sayesinde koruduk. Yine 6 bin kök endemik bitki kum zambağını güvenli alana taşıdık." diye konuştu.

Akyol, caretta carettaların zararlı olan deniz anasının popülasyonunu engellediğini, istilacı balon balığı yumurtasını da tüketerek eko sisteme önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Caretta carettalar, yumurta bırakmaya başladı
Caretta carettalar, yumurta bırakmaya başladı
Caretta carettalar, yumurta bırakmaya başladı
Caretta carettalar, yumurta bırakmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

CENAZESİNE KATILDIĞI KADININ EŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ
CENAZESİNE KATILDIĞI KADININ EŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Meral Akşener Lale Karabıyık Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Hande Erçel Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Caretta carettalar, yumurta bırakmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:49:17. #1.16#

title