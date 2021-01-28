Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı

Antalya'da bisikletle ilerlerken yolda gördüğü bir kızı taciz eden şüpheli, çevredeki gençlerin elinden kurtulamadı. Yere yatırılıp meydan dayağı atılan tacizci, dayaktan kurtulmak için "Bir dakika polisi ben çağırıyorum" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle ilerleyen adam, yolda gördüğü genç bir kızı taciz etti.

KAÇMAYA ÇALIŞSA DA BAŞARILI OLAMADI

Genç kızın durumu çevredekilere söylemesi üzerine şüpheli, bölgedeki gençler tarafından yakalandı. Yere yatırıldıktan sonra meydan dayağı atılıp, yüzü kanlar içinde kalan şüpheli, gençlerin elinden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Gençlerin elinden kurtulamayan şüpheli, o sırada, "Bir dakika polisi ben çağırıyorum." diye konuştu.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, şüphelinin dayağın etkisiyle kendinden geçip yere düştüğü görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelip tacizciyi gençlerin elinden alan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı