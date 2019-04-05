Antalya'da 'Bir Yastıkta 40 Yıl' Buluşması

Antalya'da 'bir yastıkta kırk yıl' buluşmasında yeni evlilere dua olarak da bilinen 'Bir yastıkta kocayın' sözünden hareketle 51 yıllık evli bir çift, 4 aylık evli başka bir çifte yastık hediye etti. Muratpaşa Müftülüğü ile Envar Eğitim Kurumlarının organizasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda yeni evli çiftlerle 50 yıldır evli olan çiftler biraraya gelip tecrübelerini paylaştı.

Antalya, Türkiye'de boşanma sayılarının en yüksek olduğu iller arasında gösterilirken, Müftülükler bu üzücü tabloyu değiştirmek ve aile kurumunu güçlendirilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Antalya İl Müftüsü Osman Artan ve Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal ile Envar Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı ve eşi Hatice Karakayalı'nın katıldığı yemekte biraraya gelen aileler tecrübelerini ve anılarını paylaşırken, 51 yıl aynı yastığa baş koyan Nurcan-İhsan Soydemir çift, 'biz yarım asrı doldurduk siz de bir yastıkta kocayın' mesajı vererek 4 ay önce dünya evine giren Asel-Fuat Acar çiftine yastık hediye etti.

Uysal: "En büyük zenginliğimiz aile"

Muratpaşa Müftülüğünün yaptığı çalışma neticesinde biraraya gelen ailelerin topluma örnek olduğuna temas eden Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, yeni neslin 40 yılı deviren çiftleri örnek alarak boşanmalarını engellemek adına bu projeye imza attıklarını belirtti. Uysal, "En büyük zenginliğimiz aile yapımız, bizler ancak ailemizden güç alır, yavrularımızı sağlıklı bir aile ile yetiştirebiliriz. Yıllardır evli kalarak, hayatın fırtınalı dönemlerini başarı ile atlatan sizleri kutluyorum. Genç evlilerimize feyz olacak nitelikte birlikteliklerin örnek alınması gerektiğine inanıyoruz. Evliliğinizi ayakta tutmak adına türlü fedakarlıklar gösterdiğinizi, dikenli yolları aştığınızı biliyoruz. Bu azim ve başarının yeni evli çiftlerimize de örnek olmasını temenni ediyorum"diye konuştu.

Her iki kişiden biri boşanıyor

Antalya Müftüsü Osman Artan ise Antalya'nın boşanma sayılarında yüzde 48,3 oranı ile Türkiye'de üst sıralarda yer aldığını belirtirken, her iki kişiden birinin boşandığını kaydetti. Müftülük olarak Aile İrşat ve Rehberlik bürosu ile evlilik kurumunu ayakta tutmaya gayret ettiklerini ve bu konu üzerinde hassasiyetle durduklarını dile getiren Artan, kendi evliliğinin de 44 yıldır sürdüğünü vurguladı. Ailenin toplumun temeli olduğunu işaret eden Müftü Artan, toplumun en küçük biriminin aile olduğunu, aile sağlam olduğunda mahallenin, mahalle sağlam olduğunda şehrin, şehir sağlam olduğunda ülkenin sağlam olacağını vurguladı. Öte yandan, programda kuran tilaveti okunurken katılımcılara da teşekkür belgesi takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA