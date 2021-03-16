Antalya'da bir villada 4 kişinin cansız bedeni bulundu

Antalya'da bir villada av tüfeğiyle vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan Sefakent Yağmur Sitesi'ndeki 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri villada 4 kişinin cansız bedenini buldu. İlk belirlemelere göre 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri devam ediyor.