Antalya'da bir villada 4 kişinin cansız bedeni bulundu
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Antalya'da bir villada 4 kişinin cansız bedeni bulundu

16.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:19
Antalya'da bir villada 4 kişinin cansız bedeni bulundu

Antalya'da bir villada av tüfeğiyle vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan Sefakent Yağmur Sitesi'ndeki 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri villada 4 kişinin cansız bedenini buldu. İlk belirlemelere göre 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri devam ediyor.

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