Antalya'da anne ve kızı evde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da anne ve kızı evde ölü bulundu

Antalya'da anne ve kızı evde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir anne ve kızı evde ölü bulundu.

Antalya'da bir anne ve kızı evde ölü bulundu. Yapılan incelemede evin kapı ve pencerelerinin folyo ile kapatıldığı ve içeride karbonmonoksit gazı olduğu tespit edildi.

Olay, gece 00.30 saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Akgül (52) ile kızı Melis Demirkol'dan (30) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri anne ve kızın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede ise evin kapı ve pencerelerinin folyo ile kapatıldığı ve içeride karbonmonoksit gazının olduğu tespit edildi. Anne ve kızın evinde ayrıca basının ölümlerinin haber yapmaması konusunda not yazdığı ileri sürüldü.

Polisin olayın intihar olup olmadığı yönünde incelemesi devam ederken, anne ile kızının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne ile kızının cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya'da anne ve kızı evde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anne ve kızı, camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakarak intihar etti
Anne ve kızı, camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakarak intihar etti
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Töre Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da anne ve kızı evde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:38:19. #1.15#

title