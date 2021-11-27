Antalya'da Anadolu Nefesli Beşlisi "Divan-ı Yunus" konserini seslendirdi

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Nefesli Beşlisi'nin "Divan-ı Yunus" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde dünya prömiyeri gerçekleştirilen programda, Anadolu Nefesli Beşlisi'nin üyeleri Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Önertürk, Antalya Devlet Opera ve Balesi obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun Devlet Opera ve Balesi klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun Devlet Opera ve Balesi korno sanatçısı Hüseyin Uçar sahne aldı.

Yunus Emre'nin hayatı, eserleri ve evrensel değerlerinin yanı sıra Anadolu halk kültürünün zenginliğini ortaya koyan konserde, halk ozanlarının şiirleri ve ilahileri çağdaş bir yaklaşımla seslendirildi.

TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı İbrahim Uğur Öner'in solist sanatçı olarak sahne aldığı konsere, anlatımlarıyla Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mustafa Özşamlı, vurmalı sazlarda Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mustafa Aykut Köselerli ve çağdaş dans gösterisiyle Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Özdemir eşlik etti.