Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi - Haberler
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Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi -Bir depoda üzerinde etiketi bulunmayan tonlarca faturasız salça ve turşu imha edildi Antalya'da bir depoda insan sağlığı açısından güvenli olmayan etiket ve faturasız 7,5 ton salça ve turşu ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

-Bir depoda üzerinde etiketi bulunmayan tonlarca faturasız salça ve turşu imha edildi

ANTALYA - Antalya'da bir depoda insan sağlığı açısından güvenli olmayan etiket ve faturasız 7,5 ton salça ve turşu ele geçirildi. Piyasaya sürülmeden el konulan salça ve turşular imha edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir depoda insan sağlığı açısından güvenli olmayan gıda üretiminin olduğu bilgisi aldı. Depoya gelen ekipler, üzerinde etiket bulunmayan faturasız, 2 bin 732 kg biber salçası, 2 bin 270 kg domates salçası, bin 960 salatalık turşusu ve 610 kg lahana turşusu tespit etti.

Piyasaya sürülmeden ele geçirilen salça ve turşular, imha edilmek üzere tarım ilçe müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilere yönelik adli işlem başlatıldı.

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi

Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi
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Haber: Antalya'da 7,5 ton etiketsiz, faturasız salça ve turşu ele geçirildi - Haberler
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