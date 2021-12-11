Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da kamyonun karşı şeride geçerek 4 araçla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kamyonun karşı şeride geçerek 4 araçla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Yusuf Karali yönetimindeki 34 AFL 090 plakalı kamyon, Gazi Bulvarı Karayolları kavşağında bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

Ünal Uysal yönetimindeki 07 AGG 074 plakalı otomobille çarpışan kamyon, 07 MIR 34, 07 ARR 540 ve 07 MYL 12 plakalı otomobillere çarparak devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Uysal hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

07 AGG 074 plakalı otomobildeki 20 günlük bebekle annesi, polis ekiplerince araçtan çıkarılarak kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza yerine gelen Uysal'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvar, yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralı olarak kurtulan lise öğrencisinin hayati tehlikesi devam ediyor

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Uysal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Uysal'ın Finike ilçesinden yeni otomobil alarak kızı, damadı, torunu ve yeğeni ile birlikte Antalya'ya dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Çiftçi olduğu öğrenilen Uysal'ın cenazesinin Elmalı ilçesi Bayındır Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan kazadan yaralı olarak kurtulanların isimlerinin, otomobilde yolcu olarak bulunan Berfin Özek (18), Hüriye Kaplan, eşi Samet Kaplan ve 10 günlük kızları Zeynep Kaplan olduğu öğrenildi.

Yaralılardan lise öğrencisi Berfin Özek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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