Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli olta

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kıyısında olta ile balık avlayan amatör balıkçılar, tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Muratpaşa ilçesinde doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla kenti ziyaret edenlere doyumsuz bir manzara sunan falezler, zaman zaman tehlikeli anlara da sahne oluyor. Konyaaltı varyantında tehlikeye aldırış etmeyen amatör balıkçılar, falezlerde yaklaşık 30 metre yüksekten oltalarını denize attı. Amatör balıkçılar, canlarını hiçe sayarak balık avlamaya çalıştı. O anlar ise İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi. - ANTALYA