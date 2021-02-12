Antalya'da 3 katlı, 64 odalı "kedi apartmanı" yapıldı
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Antalya'da 3 katlı, 64 odalı "kedi apartmanı" yapıldı

12.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:27
Antalya'da 3 katlı, 64 odalı

Antalya DokumaPark'ta, kediler için 3 katlı, 64 odalı "apartman" yapıldı.

Antalya DokumaPark'ta, kediler için 3 katlı, 64 odalı "apartman" yapıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, müzeleri, bilim merkezi, kütüphanesi, sanat galerisi, sahaf çarşısı ve yeşil alanlarında ziyaretçilerini ağırlayan DokumaPark, hayvanlar için de emniyetli bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, kuşların doğal yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara korunaklı barınma alanları oluşturmak amacıyla parka yerleştirilen 30 kuş evinin ardından şimdi de kediler için bir bölüm yapıldı.

Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nin batı tarafına, kedilere daha konforlu barınma alanı sunabilmek amacıyla ahşaptan 3 katlı, 64 odalı, duvarlarında rengarenk pati ve resimlerin olduğu bir "apartman" inşa edildi.

Buranın yanına farklı kedi evleri de konularak, DokumaPark'ta "pati şehri" oluşturuldu.

Düzenli maması, suyu konulan ve temizliği yapılan pati şehrinin açılışı, 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Açılışta hayvanseverlere mama ve mama kapları hediye edilecek.

Kepez Belediyesinden hayvan hastanesi

Öte yandan, Kepez Belediyesince Veterinerlik Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hayvan hastanesine dönüştürülecek. Yatırım programına alınan Kepez Hayvan Hastanesinde, sokak hayvanları ile evcil türlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavisi, kalıcı barınması ve rehabilitasyonu yapılacak.

Hayvan hastanesinde ameliyathane, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım, acil ünitesi, röntgen-ultrasonografi ile muayene, ameliyat öncesi sonrası bakım ile karantina birimleri olacak. Hastane, hayvan ambulansı hizmeti de verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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