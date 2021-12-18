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3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu Şüphelinin ranzaya çarşafla kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi Antalya'nın Serik ilçesinde, 3 aylık kız bebeğini darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli cezaevinde asılı halde ölü bulundu.

ANTALYA (İHA) - 3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

Şüphelinin ranzaya çarşafla kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde, 3 aylık kız bebeğini darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli cezaevinde asılı halde ölü bulundu.

16 Kasım 2021 tarihinde Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, Beyza Topçu ile Mustafa G. arasında kira parası yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmada Mustafa G., önce Beyza Topçu'yu ardından gürültüye uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti. Çocuğunun hareketsiz olduğunu farkeden anne durumu akrabalarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Anne Beyza Topçu, yaşananların ardından polis merkezine giderek baba Mustafa G'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa G, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa G., bu sabah koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu. Yapılan incelemede Mustafa G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa G'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

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İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri

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