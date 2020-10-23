2. Kepez Sahaf Festivali başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2. Kepez Sahaf Festivali başladı

23.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:30

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kepez Sahaf Festivali, kitapseverlerle buluştu.

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kepez Sahaf Festivali, kitapseverlerle buluştu.

Kepez Belediyesinin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası ve Sahaflar Derneği iş birliğiyle düzenlediği festival, DokumaPark'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Yazma eserler, tarihe tanıklık eden kitaplar, dergiler ve orijinal nüshaların satışa sunulduğu festivale, Antalya'nın yanı sıra Mardin, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan da birçok sahaf katılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle düzenlenen festival, kültürden sanata, müzikten edebiyata kadar birçok koleksiyonu da alıcılarıyla buluşturuyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festivalin açılış töreninde, her yıl Cumhuriyet Bayramı'nı kitaplarla, bilgiyle, kültür ve sanatla kutladıklarını belirtti.

Festival ile Cumhuriyet Haftası'nı kitapların içinde bilgi, sanat ve kültür dünyasıyla güzelleştirmek istediklerini söyleyen Tütüncü, festivale 21 sahaf esnafının katıldığını dile getirdi.

Canlı müzik performansları, sürpriz etkinlikler ve kitap müzayedesinin de düzenleneceği festival, 1 Kasım'da sona erecek.

2. Kepez Sahaf Festivali başladı
2. Kepez Sahaf Festivali başladı
2. Kepez Sahaf Festivali başladı
2. Kepez Sahaf Festivali başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Sevim Emre Binnur Kaya Sinem Kobal Oktay Kaynarca
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2. Kepez Sahaf Festivali başladı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 19:30:43. #1.14#
title