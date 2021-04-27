Antalya'da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı
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Antalya'da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı

Antalya'da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde Perşembe akşamından itibaren uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi Antalya'da semt pazarları doldu taştı.

Ülke genelinde Perşembe akşamından itibaren uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi Antalya'da semt pazarları doldu taştı. 10-16 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide 301,65 olan vaka sayısının 17-23 Nisan arasında 324,57'ye yükseldiği Antalya, bu rakamla iller sıralamasında 9'uncu sırada yer aldı. Bazı kişilerin artan vaka sayılarına rağmen maskesini indirmesi "pes" dedirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" sözlerine yer vermişti. 17 günlük tam kapanmanın yaklaşması ile birlikte Antalya'da vatandaşların adresi semt pazarları oldu. Vaka artışının devam ettiği kentte yoğunluğun fazla olduğu semt pazarlarında denetimler sıklaştırıldı. Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi açık halk pazarında da vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri demir bariyerlerle çevirdiği pazarın giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yaptı. Maske kuralına uyulan pazarda zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Bazı vatandaşların artan vakalara rağmen maskesini indirmesi ise "pes" dedirtti. Vatandaşların daha çok sebze meyve ve balık tezgahları önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Kazakistan vatandaşı olduğunu belirten Rabia Kayirova, "Kapanma kararının alınması çok iyi oldu. Durum kötüye gidiyordu. Vaka sayılarından ötürü yurt dışına da çıkamıyoruz. Bu virüs çabuk biterse çok iyi olur. Haftaya kısıtlama olacağı için alışveriş yapmaya geldik" sözlerine yer verdi.

Emrah Yüksel ise "Evet yoğunluk var. Kısıtlamada pazarlar kapalı olacak. Aslında bu yaptığımız biraz gereksiz; ama millet olarak maalesef kısıtlama öncesi pazara dökülüyoruz. Süper marketler de açık olacak. İsteyen oranın manav bölümünden de ihtiyacını karşılayabilir" dedi. - ANTALYA

Antalya'da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı
Antalya'da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı
Antalya'da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı
Antalya'da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı
Antalya'da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı
Antalya'da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı
Antalya'da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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