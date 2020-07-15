Antalya'da 15 Temmuz şehitleri gökyüzünde Türk bayrağı açarak anıldı
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Antalya'da 15 Temmuz şehitleri gökyüzünde Türk bayrağı açarak anıldı

Antalya'da 15 Temmuz şehitleri gökyüzünde Türk bayrağı açarak anıldı Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini gökyüzünde Türk bayrağı açarak anıldı.

15.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:29

Antalya'da 15 Temmuz şehitleri gökyüzünde Türk bayrağı açarak anıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini gökyüzünde Türk bayrağı açarak anıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi ve Türk Hava Sporları Federasyonu ortaklığında 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında şehit ve gazileri anmak için yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Deniz seviyesinden 700 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den 6 yamaç paraşütü pilotuyla birlikte öğrenciler ve çok sayıda kişi kendilerini boşluğa bıraktı. Dakikalarca havada süzülen pilot eşliğindeki kişiler, Kleopatra Plajı açıklarında Türk bayrağı ve 'Demokrasi nöbetimiz hiç bitmeyecek' yazılı pankartlar açarak gökyüzünde gösteri yaptı. Sahile iniş yapan paraşütlüler ise Türk bayrağıyla karşılandı.

"Yaklaşık 50 kişilik bir katılımcı oldu"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı Hamdi Alper Güngörmüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle özel bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Güngörmüş, " Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi ve Türk Hava Sporları Federasyonu'nun ortaklığında bir yamaç paraşütü etkinliği düzenledik. Yaklaşık 50 kişilik bir katılımcı oldu. Günün anlamına has bir organizasyon oldu" dedi.

"Bu etkinlik ile bu acıları biraz da unutturduysak ne mutlu bize"

Türk Hava Sporlar Federasyonu ARGE Komisyon üyesi Hasan Hüseyin Işık, "15 Temmuz münasebetiyle bir etkinlik gerçekleştirdik. 7'den 70'e mücadelesini verdiğimiz bu anlamlı günde şehit gazi, yakınlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Bu etkinlik ile bu acıları biraz da unutturduysak ne mutlu bize" diye konuştu.

Antalya'da 15 Temmuz şehitleri gökyüzünde Türk bayrağı açarak anıldı

Kaynak: İHA

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