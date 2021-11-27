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Antalya'da 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk, annesinin çağrısına kayıtsız kalmayıp ailesinin yanına döndü.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk, annesinin çağrısına kayıtsız kalmayıp ailesinin yanına döndü. Çocuğun geceyi evinin bulunduğu bölgede bir serada geçirdiği öğrenildi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan aile, önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri için kayıp başvurusunda bulundu. Oğullarının yabancı uyruklu olması sebebiyle gidebileceği kendilerinden başka kimseleri bulunmadığı için endişelenen baba ve Rus uyruklu anne, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla çocuklarına eve gelmesi çağrısında bulundu. İstediği cep telefonunun alınmasının ertelenmesine kızdığı için evi terk ettiği düşünülen Timur, annesi Melek Nuri'nin gözü yaşlı çağrısından saatler sonra evine döndü. Timur Nuri'nin geceyi bölgedeki bir serada geçirdi, aç ve yorgun olduğu bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

Antalya'da 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

Antalya'da 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

Antalya'da 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

Antalya'da 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

Antalya'da 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

Antalya'da 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

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