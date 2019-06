ANTALYA BUZ ÜZERİNDE SİHİRLİ YOLCULUK

Antalya Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends, konuklarını buz üzerinde yolculuğa çıkarıyor. İlki dün gece sergilenen 'Ruslan ve Lyudmila' adlı gösteri, yaz sezonu boyunca sahnelenecek.

Rus halkının ulusal şairi ve modern Rus edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen Alexandr Sergeyeviç Puşkin'in şiirinden ilham alan ve gerçek aşkın artistik patinaj, müzik ve büyüleyici kurguyla birleştiği Navka Show, izleyenleri buz üzerinde sihirli bir yolculuğa çıkarıyor. İlk kez 2017 yılında Moskova'da sergilenen 'Ruslan ve Lyudmila' adlı gösteri, sonrasında Soçi ve Kazan'da sahnelendiğinde büyük ses getirdi. Artistik patencilerin performans ve becerilerini izleyenler tarafından takdir topladığı gösteri özel kostümlerle de büyüleyici manzaralar sunuyor.

Tüm yetişkin ve çocukların hayranlığını kazanan buz üzerindeki müzikal, 27 Haziran-27 Eylül tarihleri arasında Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'ta izleyiciyle buluşuyor. Artistik patinaj ve buz dansı kategorilerinde dünya ve olimpiyat şampiyonu Tatiana Navka tarafından hazırlanan gösteri, The Land of Legends'taki bir buz platformunda her salı, perşembe ve cuma günleri saat 21.00'de bin 500 kişiye sergileniyor.

Dün ilki gerçekleştirilen ve Tatiana Navka'nın da yer aldığı gösteri, yoğun ilgi gördü. Müzikal, yaz sezonu boyunca sahnelenecek.

Kaynak: DHA