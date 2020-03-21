ANTALYA Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacak
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ANTALYA Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacak

Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacakANTALYA'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Oteller Grubu bünyesinde faaliyet gösteren National Golf Kulübü'nün Genel Müdürü Bekir Kara, "Koronavirüs bittiği zaman ben en az turist sayımızın yüzde 300- 400...

21.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:58
ANTALYA Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacak

Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacak

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Oteller Grubu bünyesinde faaliyet gösteren National Golf Kulübü'nün Genel Müdürü Bekir Kara, "Koronavirüs bittiği zaman ben en az turist sayımızın yüzde 300- 400 artacağını düşünüyorum. Özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa gibi bölgelerde koronavirüsün çok ağır seyretmesi, insanların beyninde kötü bir yer edinecek. Bu bizim için çok büyük bir fırsat olarak geri dönecek" dedi.

Serik'te faaliyet gösteren National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, Türkiye'de şu anda golf turizminin son durumu hakkında gazetecilere açıklama yaptı. Antalya bölgesinde çok az golfçü kaldığını belirten Kara, "Özellikle son gelen İngiliz vatandaşlarının dönüşleri başladı. Önümüzdeki süreçte, en kısa zamanda koronavirüsü yeneriz. Bütün dünya bunu yener ve turizm eski günlerine kavuşur. Bölgemizde olan yabancılardan kendi ülkelerine dönmek istemeyenler var. Kendi ülkelerinin Türkiye kadar güvenli olmadığına inanan birçok turist var şu anda. Rusya, Almanya gibi ülkelerden bizi arayıp gelmek isteyen misafirlerimiz var. 'Bu zor süreçte Türkiye'de olmak istiyoruz. Türkiye'nin daha güvenli olduğuna inanıyoruz' diyorlar" dedi.

'İNSANLAR TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDECEK'

Bu işi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi çok büyük bir fırsata çevirebileceklerini vurgulayan Bekir Kara, "Turizm açısından bu çok büyük bir fırsat olacak. Koronavirüs bittiği zaman ben en az turist sayımızın yüzde 300- 400 artacağını düşünüyorum. Özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa gibi bölgelerde koronavirüsün çok ağır seyretmesi, insanların beyninde kötü bir yer edinecek. Ülkemizde de bu hastalık minimum zararla atlatılırsa özellikle İspanya gibi ülkeleri insanlar tercih etmek yerine Türkiye'yi tercih edecek. Bu bizim için çok büyük bir fırsat olarak geri dönecek" diye konuştu.

'BURASI ÇOK GÜVENLİ'

Bölgeye golf oynamaya gelen İrlandalı Shoone Osaliban, "Türkiye çok güvenli, ancak ailem İrlanda'da olduğu ve özellikle eşimin annesi yaşlı olduğu için onların yardıma ihtiyacı olursa orada olmanın doğru olduğunu düşündüğüm için pazar günü son uçuşla döneceğim. Pazardan sonraya kalırsam geri dönme şansım olmayacak. Bu virüsün ne zaman biteceğini bilmediğim içim ailemin yanına gidiyorum. Fakat burası çok güvenli. Zorunluluğum olmasa burada kalacaktım" dedi.

İrlandalı Richard Hieyls ise, "7-8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Virüs nedeniyle ülkeme dönmeyeceğim. Türk hükümeti çok yerinde önlemler aldı. Çin gibi ülkelerden çok iyi dersler çıkarttı ve önlemler aldı. Bu dönemde kişisel temizliğe dikkat edip kişilerden uzak durmaya dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

İngiliz Keen Henderson da, "Ben de Türkiye'de kalacağım. Devlet tarafından verilen tavsiyelere kesinlikle uyacağım. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayacağım. Kişisel temizliğime dikkat ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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