Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
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Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK - Haberler | Güncel

ANTALYALI bir genç, kız arkadaşına 6 arkadaşıyla birlikte zeybek oynadıktan sonra evlilik teklif etti.

ANTALYALI bir genç, kız arkadaşına 6 arkadaşıyla birlikte zeybek oynadıktan sonra evlilik teklif etti. Güllerden kalbin içinde zeybek oyununu izleyen genç kadın, yanına tek taş yüzükle gelen sevgilisinin teklifini kabul etti.

Lara DüdenPark'a 6 erkek arkadaşı ile birlikte tek tip kıyafet giyerek gelen genç, müzik eşliğinde zeybek oynadı. Genç kadın da güllerden kalp şeklinde yapılan çemberin içinde erkek arkadaşı ve arkadaşlarının oyununu izledi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kız arkadaşının yanına gelen genç, cebinden tek taş yüzük çıkartıp, evlilik teklifinde bulundu. Gencin arkadaşları da bu sırada küçük havai fişekleri ateşledi. Genç kadın, konfetilerin altında teklifi kabul etti.Gencin önce zeybek oynaması ve ardından kız arkadaşına romantik evlilik teklifi, parkta oturan vatandaşlar tarafından alkışlandı.


Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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