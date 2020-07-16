ANTALYA Alanya Hali'nde 'küçülme' sorunu Alanya Hali'nde 'küçülme' sorunuANTALYA'nın Alanya ilçesinde hal esnafı, ilçede bulunan 4 sebze meyve halinin tek çatı altında toplanacağı yeni hal projesinin yeniden değerlendirilmesini istiyor.

Alanya Hali'nde 'küçülme' sorunu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hal esnafı, ilçede bulunan 4 sebze meyve halinin tek çatı altında toplanacağı yeni hal projesinin yeniden değerlendirilmesini istiyor. Hazırlanan projenin çok küçük olduğunu ifade eden Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, 'Orada ürünlerimizi pazarlayamayız dedi.

Alanya Toptancı Hali'nde esnaf, ilçede bulunan 4 sebze meyve halinin (Demirtaş, Alanya, Konaklı ve Payallar) Türkler Mahallesi'nde yapılacak yeni hale taşınmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Hal esnafı Türkler'e yapılacak yeni halin projesinden dolayı seslerini duyurmak istiyor. Yeni hal projesinde alanların oldukça daraldığını ifade eden Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, yetkililerden bu konuda yardım istedi.

'ÜRÜNLERİMİZİ PAZARLAYAMAYIZ'

Yaklaşık 5-6 yıldır sorunlu bir proje olduğunu ve son bir aydır zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Kaya, 'Geçmişte bize Türkiye'nin her ilçesinde tek hal olma zorunluluğu getirildiğine yönelik bir yasa çıktığını söylediler. 'Bunun için Demirtaş, Alanya, Konaklı, Payallar hallerini bir araya toparlayacağız. Güzel bir bölge hali yapacağız' dediler. Biz de neden olmasın, güzel olur dedik. Sonra baktık ki bu yasa sadece Alanya'ya özgü uygulanmaya çalışıldı. Başka ilçelerde 3-4-5 hali olanlar ticari faaliyetlerine devam ediyor. Biz buna da karşı değiliz. Ama proje bizden habersiz hazırlandı ve çok küçük olduğu ortaya çıktı. Burada dükkanlarımızın önü 8 metre, orada yeni halde 6 metreye kadar düşüyor. Bir de yuvarlak papatya şeklinde olduğu için dükkanların önündeki kullanım alanı 3,60'a hatta 0'a kadar düşüyor. Biz sebze meyve getiren araçlarımızı dükkanın önünde kasasını açıp pazarlayamayacağız. Öyle bir sıkıntı var diye konuştu.

'TARIM OLMAZSA BU İNSANLAR AÇ KALIR, PERİŞAN OLURUZ'

Kaya ayrıca Alanya Hali'nin arkasında herkesin muz işleme tesisi olduğunu ifade ederken, 'Yeşil muzları orada işliyoruz. Depoya koyup orada satışa sunuyoruz. Arka tarafları sıfır, kullanım alanları yok. Projenin içinde olmasına rağmen sundurmalar iptal edilmiş. Yer altına yapılmak istenen ardiyelerin yüzde 60'ını iptal edeceklerini yetkililerin ağzından duyduk. Bu şartlar altında biz orada hizmet veremeyiz, hizmet alamayız, ürünlerimizi pazarlayıp sergileyemeyiz. Bu sadece biz Alanya halcilerinin sorunu değil, tüm bölge halcilerinin, üreticilerinin, bölge tarımının, hepimizin sorunları. Pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli olduğunu bütün halk da gördü. Turizm olmazsa olabiliyormuş, şu anda turizm yok. Ama tarım olmazsa bu insanlar aç kalır, perişan oluruz. O yüzden bu proje bize uymuyor, yetmiyor, dar diye konuştu.

Kaynak: DHA