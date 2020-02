: Antalya 475'inci eğitim kurumunu antalya'da açtı

05.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:41

475'inci eğitim kurumunu Antalya'da açtı

Antalya'da son açtığı ile birlikte Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, toplam eğitim merkezi sayısını rekor düzeyde artırarak 475'e yükseltti.

2020-2021 eğitim öğretim yılına 138 kampüsle başlayacak Bahçeşehir Koleji, yeni kampüs tanıtımlarına başladı. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında açılacak Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsünde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim görecek. 12 bin metrekare alan üzerinde 7 bin 500 metrekare kapalı alandan oluşan; STEM+A Merkezi, tam donanımlı laboratuvarlar, spor salonu ve yüzme havuzunun bulunduğu kampüsün tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantı; Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü Kurucu Temsilcileri Mehmet Durgun ve Durmuş Arabacı, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP Kumluca İlçe Başkanı Arif Kocacık, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, daire amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

'BAHÇEŞEHİR UĞUR EĞİTİM KURUMLARININ 475'İNCİ EĞİTİM KURUMUNU AÇIYORUZ'

Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, her öğrencinin kaliteli eğitim almasının önemine değinerek başladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti: 'Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır. Kendi kültürümüzü çocuklarımıza öğreterek dünyanın her köşesinde yaşayabilme kültürüne sahip, başarılı bireyler yetiştiriyoruz. Bugün burada Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 475'inci eğitim kurumunu açıyorum. Yüzde 95'i yurt içinde, yüzde 5'i de yurt dışında olmak üzere. 475 tane eğitim kurumunu dünyaya kazandırmış bulunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini veremezsek o zaman toplum dengesizleşir. Onun için biz Bismil'de, Van'da, Diyarbakır'da, Antakya'da, Sinop'ta, Ege'de, Karadeniz'de ülkemizin her yerinde varız. Çünkü her çocuğumuza geleceğin eğitimini ulaştıracağız.ö

'DÜNYADA YENİ BİR EĞİTİM HAMLESİ BAŞLADI'

İlke ve prensiplerinden hiçbir zaman sapmadıklarını aktaran Enver Yücel, "Sadece bildiğimiz bir yol var o da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet düzeyine ulaşma hedefidir. Bundan hiçbir taviz vermedik, hiçbir dönemde yolumuzu şaşırmadık. Bizim işimiz eğitim. Eğitimde hep daha iyisini, kalitelisini yapmak için çalışıyoruz. Dünyayı dolaşıyorum, tüm dünyada eğitimin nereye gittiğini yakından takip ediyorum. Dünyadaki bazı eğitim sistemlerini bizler şimdi alıp, getiriyoruz ve diyoruz ki 'Amerikan modeli böyledir, İngiliz modeli böyledir.' Aslında çok iyi incelersek iyi eğitimin köklerinin bizde, kendi topraklarımızda da var olduğunu görüyoruz. Dünyada yeni bir eğitim hamlesi başladı. Başta ABD sonra Almanya uygulamaya başladı: STEM programı. Farklı disiplinleri bir arada kullanma becerisi kazandırıyor. Biz bu sistemi Türkiye'de ilk uygulayan eğitim kurumlarından biriyiz. Bu sistemin öncülüğünü yapıyoruz. 2006 yılından bu yana uyguladığımız bu sistemin çıktılarını, öğrencilerimizin başarılarında görüyoruz.ö ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da ise konuşmasında şunları söyledi:

"Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir köşesinde kampüslere, okullara sahibiz. Bahçeşehir Koleji olarak bu sene 128 kampüsle hizmet ediyoruz. Önümüzdeki dönem de 138 kampüsle dönemi açacağız. 26 yıldır Bahçeşehir, 52 yıldır da Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Türkiye'nin her köşesine kaliteli eğitimi taşımak, öncelikli hedefimiz. Gücümüzü kaliteli eğitimle yetiştirdiğimiz nesiler ve bu nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizden alıyoruz.ö

Konuşmaların ardından Enver Yücel ve Özlem Dağ'a, Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü Kurucu Temsilcileri Mehmet Durgun ve Durmuş Arabacı tarafından çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

HABER: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

Kaynak: DHA

