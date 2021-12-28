ANTAKYA BELEDİYESİ, TEKSTİL ATIKLARINI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRACAK

Antakya Belediyesi, 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi' çalışmaları kapsamında kentin belirli noktalarına 'Tekstil Kumbaraları' kurarak kentte çevreci adımlar atıyor.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz protokol imza töreninde yapmış olduğu konuşmada; "Günümüzde eski kıyafetlerden veya kullanılmayan eşyalardan kurtulmak toplum için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Tercih edilen en kolay yöntemse çöp kutusuna atmaktır. Sonrasında atılan eşyalar ne çevre kuralarına göre yok edilebilmekte nede ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılmasını sağlamakta. Antakya Belediyesi olarak buna çözüm amaçlı ülkemiz genelinde yürütülen Sıfır Atık Kampanyası çerçevesinde Geri Dönüşüme yönelik ilgili firma ile sözleşme imzaladık. Belediyemiz ile WH Uluslararası Geri Dönüşüm Firması arasında imzaladığımız iş birliği protokolü ile şehir geneline 100 adet Tekstil Kumbarası yerleştireceğiz. Haftalık olarak tasfiye edeceğimiz kumbaralarımız aracılığı ile kullanmadığımız tekstil ürünleri geri dönüşüm tesisine ulaştırılacak. Temiz çevre temiz gelecek için; "Geri Dönüşüm" şart. "

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz konuşmasının devamında, sıfır atık çalışmalarına destek vermeye davet edeceklerini belirterek: "Hayata geçirdiğimiz çevreci çalışmalarımızla hem çevre kirliliğini önlüyor hem de israfın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu sayede atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşümlerine katkı sağlayacağız. Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli bu çalışmalarda etkin olarak kontrolü sağlayacak. Tüm vatandaşlarımızı, projemizden bilinçli bir şekilde yararlanmaya davet ediyorum. " dedi.

Giysi, ayakkabı, çanta gibi eşyaların geri dönüşümüne katkıda bulunulacak proje ile toplanan kumaş içerikli eşyalar geri dönüşüme tabi tutularak yeniden iplik olacak şekilde değerlendirileceği belirtildi.

Yayın Tarihi :

28 Aralık, 2021

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