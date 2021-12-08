Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehre yeni parklar kazandırdı

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı; " Belediyemiz Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri "Yeşiller İçerisinde Bir Antakya" için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya Belediyesi olarak sorumluluk alanlarımızda bulunan park ve yeşil alanlarımızda güzelleştirme, modernleştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yürütülen hizmetler kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Parkı ile Kışlasaray Mahallesi Atatürk Parkı'na kutu harflerden oluşan dekoratif Antakya ismini yerleştirdik.

Parklarımızda güzelleştirme çalışmalarımızın en başında ağaçlandırma ve yeşillendirme işlemleri geliyor. Bu doğrultuda Bitki Üretim Merkezimiz içerisinde kendi ürettiğimiz çiçek, bitki ve ağaçlarımız Antakya'mızın tüm mahallelerinde yer alan parklarımızda yemyeşil alanlar oluşturmak üzere kullanılıyor.

Antakya'mızda mevcut parklarımızda periyodik olarak bakım, onarım çalışmaları gerçekleştirirken, ekiplerimiz şehre yeni parklar kazandırmaya da devam ediyor. Hizmetlerimiz çerçevesinde son olarak Odabaşı Mahallesi, Serinyol Mahallesi ve Karaali Mahallesi'ne üç yeni park kazandırırken, Narlıca Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nı baştan sona yeniledik.

Tüm parklarımızda bol yeşil alan, yürüyüş yolları, oyun gurupları, kent mobilyaları, güneş enerjili aydınlatma sistemleri, sulama sistemleri bulunuyor. Hemşerilerimizin yoğun olduğu bazı parklarımıza çocuklarımızın güvenliğini gözetim altında tutmak için güvenlik sistemleri ve gençlerimiz için ücretsiz wifi sistemleri yerleştirerek ile Antakya'mızı modern, tertemiz, yemyeşil alanlarla buluşturmaya gayret ediyoruz.

Yeşil Dostu Belediye olarak şehrimizin dört bir köşesine yeni parklar kazandırmaya, mevcut parklarımızın bakım ve onarımlarını yaparak hemşerilerimizin huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın güvenle oynayabilecekleri yeşil alanlarımızı çoğaltmaya devam ediyoruz."

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