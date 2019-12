Antakya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı

30.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:22

Antakya Belediyesi ve Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Antakya Belediyesi ile belediyede yetkili olan Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri düzenlenen imza töreni ile tamamlandı.



Antakya Belediyesi hizmet binasında düzenlenen imza törenine, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet İş Hatay Şube Başkanı Ercan Salcan ve yönetim kurulu üyeleri, Öz-İş Sendikası İl Başkanı Mehmet Göngör, ilçe sendika başkanları ile belediye başkan yardımcıları Abdullah Okur ve Engin Sözer katıldı.



Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan sendikalarına bağlı çalışan işçilerin her türlü hak ve alacakları konusunda yoğun çaba ve gayret içerisinde olduklarını belirterek, "Antakya gibi medeniyetlerin beşiği olan; barış, kardeşlik ve hoşgörü kentinde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Hak-İş Konfederasyonu ve ona bağlı Hizmet-İş Sendikası olarak Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde, her kurumunda sendikamıza bağlı görev yapan kardeşlerimizin her türlü hak ve alacakları konusunda yoğun çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda bugün Antakya Belediyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz. Başkanımıza yapmış olduğu destek ve katkılardan ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarafların memnuniyeti ile sonuçlanan sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da, işçinin hakkını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Belediyemizde kadrolu çalışan 115 işçi personelimizin haklarını iyileştirmek için elimizden geleni yaptık. Bütün fırsatları ve imkanları zorladık. İşçi kardeşimiz başını yastığa koyunca çocuğuyla ilgili bir kaygısı olmayacak. Önce işçilerin yaşam standartlarını düzelteceğiz ki o işçi kardeşimizin işine daha çok sahip çıkmasını ve işinde daha çok verimli olmasını bekleyeceğiz. Bu yüzden işçi kardeşlerime yaptığımız zam analarının ak sütü gibi helal olsun" diye konuştu.



Hizmet İş Hatay Şube Başkanı Ercan Salcan ise yaptığı açıklamada, "İşçilerimizin her türlü hak ve alacaklarına özen gösteren ve her daim işçi kardeşlerimizin yanında olan Başkanımız İzzettin Yılmaz'a, belediye başkan yardımcılarımıza, bizleri bugünümüzde yalnız bırakmayan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'a ve Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'ye ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. 1 yıl süreli imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz taraflara hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Toplu sözleşmenin imzalanmasının ardından Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA