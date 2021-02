Ant-Man ve Marvel hayranları Kapadokya'yı keşfedecek

Marvel'ın son filmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania'nın Kapadokya'daki çekimleri tamamlanırken, Marvel ve Ant-Man hayranları form ve sosyal medyada Kapadokya'yı konuşmaya başladı. Filmin yayımlanması ile birlikte Marvel ve Ant-Man hayranlarının Kapadokya'yı keşfetmeye geleceği tahmin ediliyor.

Tourism Today - Tuncay Sevin

Başrolünü Jason Statham'ın oynadığı yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı Five Eyes'ın çekimleri Antalya'da devam ederken çizgi romanları ve süper kahramanları sinemaya aktarması ile ünlü yapım şirketi Marvel'ın son filmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania'nın Kapadokya'daki çekimleri tamamlandı. Çekim ekibi 10 gün boyunca Kapadokya'nın farklı noktalarında çekimler yaparak ABD'ye geri döndü.

Kapadokya'yı keşfedecekler

Daha önce birçok filme evsahipliği yapan Kapadokya'ya gelen Marvel'ın çekim ekibi, ünlü turizm merkezindeki Aşk Vadisi, Kızılçukur, Paşabağlar Açık Hava Müzesi, Devrent Kılıçlar Vadisi, Görkündere ve Güllüdere Vadisi'nde çekimler gerçekleştirdi. Çekim ekibi, çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirirken çekimin basına yansımasıyla Marvel fanları formlarda Kapadokya'yı konuşmaya başladı. Filmin yayımlanması sonrasında Marvel fanlarının, filmin çekildiği yerleri keşfetmek için Kapadokya'yı ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

Önemli turizm bölgelerinde çekim yaptılar

Konu hakkında Tourism Today'e açıklamalarda bulunan KAPTİD Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, filmin yayınlanması sonrasında Marvel ve Ant-Man hayranlarını Kapadokya'ya ilgi göstereceğini söyledi. Dinler, "Marvel'ın çekim ekibi, 10 gün boyunca Kapadokya'nın önemli turizm bölgelerinde çekimler yaptı. Çekimler oyuncular Kapadokya'ya gelmeden gerçekleştirildi. Oyuncular, Greenbox yöntemi ile Kapadokya'da çekilen bölümlere eklenecek" dedi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Yakup Dinler açıklamalarına şöyle devam etti: "Bölgemizde çekilen her filmde olduğu gibi Ant-Man'in yayımlanması ile birlikte Ant-Man ve Marvel fanlarının bölgemizi ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Bu kitle filmlerin çekimlerinin yapıldığı bölgeleri keşfetme gibi bir özelliği var. Marvel ve Ant-Man'in dünyada ciddi bir hayran kitlesi mevcut. Film ve Kapadokya çekimleri formlarda konuşulmaya başlandı. Hatta filmin çekimlerinin Kapadokya'da yapılmaya başlanmasının haberlerde yer alması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kapadokya zaten başlı başına bir çekim merkezi durumunda. Ancak böylesi ünlü bir yapımda bölgemizin yer alacak olması çok önemli bir tanıtımdır. Bu tanıtımı milyonlarca TL harcasanız yapamazsınız" dedi.

Daha fazla dizi ve film çekilecek

KAPTİD Başkanı Dinler, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın oluşturulması ile bölgede daha fazla film çekileceğini de söyledi. Dinler, "Yapım şirketleri Kapadokya'da çekim yapabilmek için 10 farklı kurumdan izin alması gerekiyordu. Ancak Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulması ile bu izinleri tek elden alabilecekler. Prosedürlerin azalması yapımcılara büyük bir kolaylık sağlayacak. Günümüzde turizmi çeşitlendirmek çok büyük önem arz ediyor ve bu çeşitliliği sağlamak için büyük çaba harcıyoruz. Dizi ve film çekimleri Kapadokya'ya önemli bir çeşitlilik getiriyor" diye konuştu.

