Annesiz kalan yavru kedilere Yahyalı Belediyesi sahip çıktı
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Annesiz kalan yavru kedilere Yahyalı Belediyesi sahip çıktı

Annesiz kalan yavru kedilere Yahyalı Belediyesi sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde annesi tarafından terk edilen yavru kedilere belediye ekipleri sahip çıktı.

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde annesi tarafından terk edilen yavru kedilere belediye ekipleri sahip çıktı.

İlçenin Yerköy Mahallesi'nde yavru kedilerin annesi tarafından terk edildiği bilgisini alan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bölgeye gidilerek kedilere gerekli bakımlarının yapılması talimatını verdi. Bölgeye giden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, elma kasalarının altında mahsur kalan yavru kedilere hummalı bir çalışmanın ardından ulaştılar. Veteriner tarafından sağlık kontrollerinden geçirilen yavru kediler, beslenerek gözetim altına alındılar.

Sabah saatlerinde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü arayarak konudan haberdar eden Yerköy Mahallesi sakini Mustafa Derin; "Sabah saatlerinde belediye başkanımızı aradım. Sağ olsun doktorumuzu ve ekiplerini buraya gönderdi. Sizlerin sayesinde yavruları kurtardık. Kedilere ulaşınca evladıma kavuşmuş gibi mutlu oldum. Hayvana merhamet etmek bam başka bir şey" diye konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'te konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Vatandaşımızdan gelen telefon üzerine ekiplerimizi hızla bölgeye gönderdim. Yavru kedileri özenli bir çalışmanın ardından kurtarıp ve gerekli kontrollerini yaparak gözetim altına aldılar. Ekibime yürekten teşekkür ediyorum. Belediye olarak her zaman evcil ve sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Onlara gıda ve tedavi desteği veriyoruz. İlçemizin belirli noktalarına ve doğaya kuru mama bırakarak onların aç kalmalarını önlüyoruz. Gönlü ve yüreği güzel olan ilçe halkımıza hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Onların aç ve susuz kalmamaları için sokaklara, evlerimizin ve dükkanlarımızın önlerine yiyecek ile su bırakalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Annesiz kalan yavru kedilere Yahyalı Belediyesi sahip çıktı
Annesiz kalan yavru kedilere Yahyalı Belediyesi sahip çıktı
Annesiz kalan yavru kedilere Yahyalı Belediyesi sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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