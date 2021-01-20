Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu
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Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu

20.01.2021 03:20 | Son Güncelleme: 20.01.2021 03:28
Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu

Üsküdar'da anne ve babası boşandıktan sonra, annesinin başkası ile evlenmesini kabul edemeyen bir kişi, annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldı.

Üsküdar'da anne ve babası boşandıktan sonra, annesinin başkası ile evlenmesini kabul edemeyen bir kişi, annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldı. Polislerin ikna edemediği kişiyi, olay yerine gelen annesi teslim olmaya ikna etti.

Olay saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çankırı Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre İsminin Cesur olduğu öğrenilen bir kişi, anne ve babasının boşanması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bir müddet sonra annesinin başka biri ile evlenmesini kaldıramayan Cesur adlı şüpheli, annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldı. Evden gelen bağrışma sesleri üzerine komşular polise haber verdi.

ANNESİ İKNA EDİNCE TESLİM OLDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaşlı kadını rehin alan şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Ancak şüpheli ısrarla annesinin eve gelmesini istedi. Polis ekipleri annesini ekip otosu ile olay yerine getirdi. Annesinin geldiğini gören şüpheli kapıyı açarak teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Rehin alınan yaşlı kadın ise olay yerine gelen ambulansta sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Okur
Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu
Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu
Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu
Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu
Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı; Annesi ikna edince teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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