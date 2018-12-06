Annesini ve Ablasını Dövdüğü İddia Edilen Meral Kaplan: Orada Sinir Krizi Geçirdim, Kesinlikle Vurmadım

Oyuncu Meral Kaplan, geçtiğimiz yıl bebeğinin bakıcısı darafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu. Olayın ardından dün Kaplan'ın darp edildiği değil şiddet uyguladığı ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Olaydan sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Kaplan, ablasına ve annesine kesinlikle vurmadığını görüntülerde sinir krizi geçirdiğini anlattı.

"GÖRÜNTÜLERDE SİNİR KRİZİ GEÇİRİYORDUM"

Görüntülerde ablasına ve annesine şiddet uyguladığı iddia edilen Meral Kaplan, katıldığı programda gözyaşlarına boğularak şunları söyledi: "Orada sinir boşalması oldu. Sinir krizi geçirdim. O görüntüler kesilen görüntüler. Bu olaydan bir ay önce sap tarafımda uyuşmalar oluyordu. Seçkin'de yanımdaydı beyin kanaması inme olduğu ortaya çıktı. Tüp bebek yaptırdığım için ilaçları kullanamadım. Bir ay boyunca kurdeşen döktüm. Evde kortizon tedavisi görüyordum. Boşanmak istedim, eşim beni ikna etti tatile gittik.

"10 YILDIR BERABER ÇALIŞIYORUZ"

Bakıcımız 10 senedir bizimle. Bir şey isterken bile 'Getirir misin' diye hitap ederdim ben onu annem olarak gördüm. Bu konuyla yüzleşmek istemiyordum tehdit ve şantaj alıyordum zaten. Bakıcım eve gelen temizlikçi kadınlarla sürekli kavga ediyordu bir gün gelen kadınla bıçaklı kavga etti eşimde müdahale etmiyordu. Bende 'bu kadına karşı bir kozun mu vardı da kovmuyorsun' diye sordum.

"DOĞUMDAN SONRA EŞİMLE KARI-KOCA HAYATIMIZ BİTTİ"

Eşimin odasına gidip benim hakkında sürekli konuşup, dolduruyordu. Eşimin eski eşiyle de aynı evde kalmış bu bakıcı. Meğer orada bana yapılan bir şey varmış. Doğumdan sonra sürekli eşimle kavga ediyorduk karı koca hayatımız yoktu. Doğuma 1 hafta kala başka bir kadınla mesajlarını yakaladım. İkimizde de suç vardır tabi ki de.

"GÖRÜNTÜLER BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENDİ"

Show haberi de mahkemeye vereceğim. Nasıl annemi kardeşimi dövmüşüm. Aslında herkes benim üzerime çullanıyor. Bilirkişi tarafından bu görüntüler incelendi zaten.

"EŞİM EVE SES DİNLEME CİHAZI KOYDURMUŞ"

Bu görüntüleri boşanmak üzere olduğum eşim verdi. Hatta evime gizli ses dinleme cihazı falan koymuş. Olaydan sonra yattım uyandım kadın hala bizim evdeydi. Üst kata çıktım eşime 'neden hala burada' diye sordum. Oda 'ben sizi barıştıracağım' dedi.

"KAVGA EDERKEN EŞİM BANA YARDIM ETMEK YERİNE VİDEO ÇEKTİ"

Sonra onu da yanımıza çağırdı. O arada izne çıkacaktı bir haftalığına erken çıkmasını istedim. Eşimde kabul etmedi. Bakıcı da 'gitmeyeceğim' diye bağırdı. Ben de 'gideceksin' diye bağırdım. Beni itince kafam askılığa çarptı. Eşim gelip bana yardım etmek yerine bizi delil toplamak için video çekiyormuş. Sonra kadın hala evdeydi bende tepki gösterince porselen diş fırçalığını alarak kafama vurdu. Ben yere düşünce de kocam ellerimi tuttu.

"EŞİMLE BİR OLUP BENİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Kenarda vazo vardı beni öldürecekler korkusuyla elime aldım. Onlar da vursana hadi diyerek beni tahrik etmeye çalıştılar suçlu çıkmam için."

Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu

"GÖRÜNTÜLERİ BOŞANMA DOSYASINA KOYACAĞIM"

programa telefonla bağlanan Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kanioğlu, iddiaları kesinlikle kabul etmediğini gündeme gelen görüntüleri ise boşanma dosyasına koyarak Kaplan'ın psikolojik durumun görülmesini istediğini söyledi.