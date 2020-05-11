Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
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Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım

Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
11.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:24

Ailesini yıllar önce bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, annesiyle çekilen bir çocukluk fotoğrafını "Yokluğuna hiç alışmayacağım" notuyla paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.

Koronavirüs salgınından dolayı Survivor'un çekimlerinin gerçekleştiği Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı, Anneler Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı.

"YOKLUĞUNA HİÇ ALIŞMAYACAĞIM"

1990 yılında bir trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından annesiyle çekilen siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışmayacağım" diyen Ilıcalı'nın paylaşımı herkesi duygulandırdı. Ilıcalı'nın paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
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