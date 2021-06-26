Annesini öldüren Kazakistanlı kadın, tutuklandı
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Annesini öldüren Kazakistanlı kadın, tutuklandı

Annesini öldüren Kazakistanlı kadın, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir apartmanın bahçesinde toprağa gömülü, çuvalda cesedi bulunan Kazakistan uyruklu Gülistan Aidorova'nın (55) ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Emine Ajdorova (29) tutuklandı, dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir apartmanın bahçesinde toprağa gömülü, çuvalda cesedi bulunan Kazakistan uyruklu Gülistan Aidorova'nın (55) ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Emine Ajdorova (29) tutuklandı, dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak'taki 3 katlı bir binada oturan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku üzerine dün polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptığı araştırmada kokunun bahçeden geldiğini belirledi. Ekipler, plastik kasaların bulunduğu alanda yapılan kazıda, çuvalda kadın cesediyle karşılaştı. Araştırmada, kadının aynı binanın zemin katında Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ajdorova'nın annesi, Gülistan Aidorova olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Emine Ajdorova ile Ahmet D. gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Emine Ajdorova, Ahmet D.'den ayrılmasını isteyen annesini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğünü, Ahmet D.'nin ise olaydan haberinin olmadığını belirtti. İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emina Ajdorova tutuklanırken, Ahmet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Annesini öldüren Kazakistanlı kadın, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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