Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu!

14.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:53
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu!

Endonezya'nın doğusunda bulunan Aceh kentinde 9 yaşındaki bir erkek çocuğu, gece yarısı evlerine girip annesine tecavüz etmeye çalışan kişiye karşı annesini korumak isterken saldırganın kendisine maket bıçağı ile saldırması sonucu hayatını kaybetti.

İsmi Samsul olarak açıklanan 35 yaşındaki saldırgan cuma gecesi tanıdığı olan kadının evine kocası işte olduğu sırada girdi. Kadının çığlık sesleri üzerine diğer odada uyuyan 9 yaşındaki oğlu kalktı. Annesine yardım etmek isteyen çocuk, Samsul'a engel olmaya çalıştı.

CANSIZ BEDENİ SU KANALINDA BULUNDU

Samsul ise çocuğu maket bıçağı ile defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra çocuğun cansız bedeni ile beraber evden kaçtı. Annenin polise haber vermesi üzerine polis saldırgan ve çocuğun cansız bedenini arama çalışmalarına başladı. Çocuğun cansız bedeni pazar günü bir su kanalında su üzerinde bulundu.

CİNAYETTEN 15 YIL HAPİS YATMIŞ

Polis saldırganı evinin yakınında bulunan palmiye bahçesinde bulup gözaltına aldı. Polis müfettişi Arief Sukmono, Samsul'ın daha önce cinayetten 15 yıl hapis yattığını ve birkaç ay önce cezaevinden çıktığını söyledi. Samsul'un çocuğu öldürdükten sonra annesine tecavüz ettiğini söyleyen polis, şahsın ölüm cezası alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hastanede tedavi altına alınan annenin ise durumunun iyiye gittiği açıklandı.

İlgili Haberler

Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor
Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor
Cezayir'de Şeyma Sadu isimli genç kadın, önce tecavüze uğradı ardından yakılarak öldürüldü
Cezayir'de Şeyma Sadu isimli genç kadın, önce tecavüze uğradı ardından yakılarak öldürüldü
Chaima: Cezayir'de bir genç kızın tecavüze uğraması ve öldürülmesini kadınlar protesto etti
Chaima: Cezayir'de bir genç kızın tecavüze uğraması ve öldürülmesini kadınlar protesto etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Fatma Girik Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 15:58:01. #1.15#
title