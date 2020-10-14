Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu!

Endonezya'nın doğusunda bulunan Aceh kentinde 9 yaşındaki bir erkek çocuğu, gece yarısı evlerine girip annesine tecavüz etmeye çalışan kişiye karşı annesini korumak isterken saldırganın kendisine maket bıçağı ile saldırması sonucu hayatını kaybetti.

İsmi Samsul olarak açıklanan 35 yaşındaki saldırgan cuma gecesi tanıdığı olan kadının evine kocası işte olduğu sırada girdi. Kadının çığlık sesleri üzerine diğer odada uyuyan 9 yaşındaki oğlu kalktı. Annesine yardım etmek isteyen çocuk, Samsul'a engel olmaya çalıştı.

CANSIZ BEDENİ SU KANALINDA BULUNDU

Samsul ise çocuğu maket bıçağı ile defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra çocuğun cansız bedeni ile beraber evden kaçtı. Annenin polise haber vermesi üzerine polis saldırgan ve çocuğun cansız bedenini arama çalışmalarına başladı. Çocuğun cansız bedeni pazar günü bir su kanalında su üzerinde bulundu.

CİNAYETTEN 15 YIL HAPİS YATMIŞ

Polis saldırganı evinin yakınında bulunan palmiye bahçesinde bulup gözaltına aldı. Polis müfettişi Arief Sukmono, Samsul'ın daha önce cinayetten 15 yıl hapis yattığını ve birkaç ay önce cezaevinden çıktığını söyledi. Samsul'un çocuğu öldürdükten sonra annesine tecavüz ettiğini söyleyen polis, şahsın ölüm cezası alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hastanede tedavi altına alınan annenin ise durumunun iyiye gittiği açıklandı.