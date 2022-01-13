Anneannesi avukat Dilara'yı 'Katiline mi aşık oldun yavrum' diyerek uğurladı - (2) Yeniden

İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından gittikleri restoranda öldürülen Avukat Dilara Yıldız için memleketi Samsun'un Bafra ilçesindeki Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yıldız'ın cezaevinde olan babası Ali Yıldız, geniş güvenlik önlemleri altında katıldı. Avukat Yıldız, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.