Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında
Haberler » Güncel » Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında - Haber

Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü.

19.02.2020 22:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:31
Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

BURSA'nın ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı 'nde İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Suriyeli olduğu öğrenilen bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın, bir anda, 5- 6 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü. Olay anı ise anbean sokaktaki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde annenin oğlunu tartakladığı sırada mahallede oynayan diğer çocukların da bu görüntüden korktukları görüldü. sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler