Annemizi Saklarken bugün7. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin devam etmesiyle birlikte izleyiciler yeni bölüm full izleme linki çıktı mı merak etti. Peki, Annemizi Saklarken full HD izle! Annemizi Saklarken 7. bölüm izle! Annemizi Saklarken yeni bölüm full HD izleme linki var mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm izle! Annemizi Saklarken 7. bölümün tamamını izle!

Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken full HD izle! Annemizi Saklarken 7. bölüm tamamını izle! Annemizi Saklarken yeni bölüm full HD izleme linki var mı?

ANNEMİZİ SAKLARKEN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Annemizi Saklarken her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Annemizi Saklarken 8. bölüm fragmanı bugünkü 7. bölümün bitiminde gelecektir. Henüz 8. bölüm fragmanı çıkmadı.

ANNEMİZİ SAKLARKEN FULL İZLE!

Annemizi Saklarken bugün 7. bölüm bittiğinde full HD izleme linki aktif olacaktır. Şuanda 6 .bölüm mevcut. 7. bölüm gece vakitlerinde gelecek.

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜMLER FULL İZLE!

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can'ın dudaklarından dökülen "Anne!" kelimesi bir bomba etkisi yaratır. Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Bora'nın elindeki deliller ile Handan'ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir. Ela'nın zekâsı bazı sorunları çözerken başka çıkmazların içine sokar hepsini. Derya'yla Ela'nın iki ayrı taraf olması, aileyi de bölmektedir. Handan yeni hayatının altında ezilmeye başladıkça, kime güveneceğini de bilemez hale gelir. Bu da onu hatalar yapmaya sürükler. Bunca zaman gözünü onun üzerinden ayırmayan Bora ise artık yeni sorular sorması gerektiğiyle yüzleşmektedir. Handan'ın değil de babasının, Dündar'ın sakladıklarını sorgulamaya başlar. Füsun'un çok uzun zamandır sakladığı hayati bir sır, en olmaması gereken kişinin eline geçerken; Handan da gizli bir düşmanın kollarına düşmektedir… Zerrin'in kaderinin gölgesi üzerinde dolaşmaya başlar.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Kutsi - Dundar Demir

Hande Doğandemir - Handan Bulut

Yeşim Ceren Bozoğlu - Füsun Moran

Hatice Aslan - Benan Demir

Ece Yaşar - Derya Güven

Erdem Kaynarca - Bora Demir

İncinur Sevimli -

Ezgi Gor - Selin Demir

Ezgi Tombul -

Barış Taşkın -

Semih Kızlkaya -

Zümre Erürk -

Merve Sevin -

Özgür Foster - Barış Moran

Güngör Bayrak -

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