Annemizi Beklerken bitiyor mu? Annemizi Beklerken final mi yaptı?

Diziseverlerin merakla beklediği Annemizi Beklerken bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Annemizi Beklerken dizisi izlemek isteyen izleyiciler, dizinin final bölümün olduğunu öğrenince Annemizi Beklerken bitiyor mu? Annemizi Beklerken final miyaptıgibi konuları araştırdı. Peki, Annemizi Beklerken bitiyor mu? Annemizi Beklerken final mı?

Annemizi Saklarken 2 Şubat Çarşamba günü final bölümüyle ekrana geliyor.

Can'ın dudaklarından dökülen "Anne!" kelimesi bir bomba etkisi yaratır. Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Bora'nın elindeki deliller ile Handan'ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir. Ela'nın zekâsı bazı sorunları çözerken başka çıkmazların içine sokar hepsini. Derya'yla Ela'nın iki ayrı taraf olması, aileyi de bölmektedir. Handan yeni hayatının altında ezilmeye başladıkça, kime güveneceğini de bilemez hale gelir. Bu da onu hatalar yapmaya sürükler. Bunca zaman gözünü onun üzerinden ayırmayan Bora ise artık yeni sorular sorması gerektiğiyle yüzleşmektedir. Handan'ın değil de babasının, Dündar'ın sakladıklarını sorgulamaya başlar. Füsun'un çok uzun zamandır sakladığı hayati bir sır, en olmaması gereken kişinin eline geçerken; Handan da gizli bir düşmanın kollarına düşmektedir… Zerrin'in kaderinin gölgesi üzerinde dolaşmaya başlar.