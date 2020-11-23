Annelerinin tedavi görmesi için sosyal medyadan çağrı yaptılar
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Annelerinin tedavi görmesi için sosyal medyadan çağrı yaptılar

23.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:49
Annelerinin tedavi görmesi için sosyal medyadan çağrı yaptılar

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, geçtiğimiz Haziran ayında bipolar bozukluk tanısı konulan annelerinin tedavisi için çocukları sosyal medya üzerinden seslendi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, geçtiğimiz Haziran ayında bipolar bozukluk tanısı konulan annelerinin tedavisi için çocukları sosyal medya üzerinden seslendi.

Annelerinin tedavi olması için seslenen Fatma ve Ramazan adlı çocuklar, anneleri Özlem Ünlü'nün rahatsızlığını reddettiğini belirterek kendilerine tedavi için yardım edilmesi çağrısında bulundu. Annesi ve ailesinin kendilerini düşman ve deccal olarak gördüklerini söyleyen Fatma Ünlü, videoyu yetkililerden annesinin tedavisi için yardım etmeleri amacıyla çektiğini belirtti. Ünlü, videoda; "Annem, bipolar denilen bir hastalığa yakalandı. Tedavisi ise mümkün olan bir hastalık. Annemin annesi, dayısı ve dayı demeye dahi utandığım dayım annemi şu an bize 'düşman, cellat, deccal' dedirttiriyor. Bizden kaçırmaya çalışıyorlar" dedi.

Annesinin ve ailesinin iftirası ile babasının ağır cezada yargılandığını iddia eden Fatma Ünlü, "Babama iftira atıp ağır cezada yargılattılar. Annemin ailesi babamın zorla anneme uyuşturucu içirdiğini söyledi. Babam öyle bir şey yapmadı. Biz annemizi çok özledik. Yuvamıza dön anne. Annem içirmeye çalıştığımız ilaçları uyuşturucu zannetmekte, bu nedenle polislere babamın zorla uyuşturucu kullandırttığını söyledi. Annem kendisini hastaneye yatırıp öldüreceğimizi zannediyor. Ailesi ve dayısı anneme bunu inandırdı. Bu olmayacak ve babam annemden asla boşanmayacak. Annemizin dönmesi için birilerinin yardımına ihtiyacımız var. İstanbul Sözleşmesi nedeniyle yuvamız dağılacak" dedi.

Tedavi olmayı eşinin iddiasına göre reddeden Özlem Ünlü'nün eşi Hilmi Ünlü ise yaptığı açıklama ile eşinin hastalığını kabul etmediği için evini terk ettiğini ve eşinin yuvasına dönerek tedavisini olmasını istedi. - KIRŞEHİR

Annelerinin tedavi görmesi için sosyal medyadan çağrı yaptılar
Annelerinin tedavi görmesi için sosyal medyadan çağrı yaptılar
Annelerinin tedavi görmesi için sosyal medyadan çağrı yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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