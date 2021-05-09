Annelere en güzel hediye
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Annelere en güzel hediye

Annelere en güzel hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Çan Belediyesi 9 Mayıs anneler günü sebebiyle hayatını kaybeden anneler için mevlid-i şerif okuttu.

Çanakkale'nin Çan Belediyesi 9 Mayıs anneler günü sebebiyle hayatını kaybeden anneler için mevlid-i şerif okuttu.

Mevlit programı öğlen namazından sonra Çan Çarşı Camii'nde düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında katılımcı sağlanamayan program Çan Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Hayata gözlerini yummuş ve ebediyete yol almış annelerimiz için sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan; Çarşı Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenledik ve dualarımızı annelerimize ilettik. Allah kabul etsin" dedi. - ÇANAKKALE

Annelere en güzel hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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