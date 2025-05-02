Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi gün kutlanacak?
Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Anneler Günü için geri sayım başladı. Pek çok kişi "Anneler Günü ne zaman kutlanacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Annesine hediye almak ya da sürpriz hazırlamak isteyenler, 2025 Anneler Günü tarihini araştırıyor.
Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu özel gün, annelere duyulan sevgi ve minnetin sembolüdür. Bu nedenle "Anneler Günü ne zaman" sorusu özellikle bahar aylarında internet aramalarında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Anneler günü ne zaman?
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 yılında Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN KUTLANACAK?
2025 yılında bu tarih 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu anlamlı gün, annelerin değerini hatırlamak, onları mutlu etmek ve duygusal bağları güçlendirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.
ANNELER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
Anneler Günü'nün kökeni Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Bu dönemde annelik tanrıçaları Rhea ve Cybele için bahar festivalleri düzenlenirdi. Modern anlamda Anneler Günü'nün temelleri 19. yüzyıl Amerika'sında atılmıştır. Kadın hakları savunucusu olan Howe, savaş karşıtı bir "Anneler Günü Barış Günü" önermiştir.
Anna Jarvis (1908): Modern Anneler Günü'nün kurucusu kabul edilir. Annesi Ann Reeves Jarvis'in anısını yaşatmak için başlattığı bu girişim, 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından resmî tatil olarak kabul edilmiştir.
ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ NELERDİR?
Anneler Günü hediye fikirleri, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük bir özenle araştırılıyor. ' Anneler Günü'ne özel hediye fikirlerini sizler için derledik. İşte, Anneler Günü için bazı hediye fikir önerileri:
- Anneler Günü hediye fikirleri arasında her zaman ilk sırayı takı ve aksesuarlar alır. Zarif bir kolye, anlamlı bir bileklik ya da özel tasarım bir yüzük, annenize kendisini özel hissettirebilir. 2025 yılında özellikle kişiye özel isim yazılı veya doğum taşı içeren takılar trend olmaya devam ediyor.
- Anneler Günü hediye fikirleri arasında ev dekorasyon ürünleri de oldukça popülerdir. Özellikle el yapımı vazolar, aromaterapi mumları, şık tablo ve çerçeveler gibi ürünler hem evini güzelleştirir hem de annenizin her baktığında sizi hatırlamasını sağlar.