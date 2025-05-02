Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu özel gün, annelere duyulan sevgi ve minnetin sembolüdür. Bu nedenle "Anneler Günü ne zaman" sorusu özellikle bahar aylarında internet aramalarında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Anneler günü ne zaman?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 yılında Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN KUTLANACAK?

2025 yılında bu tarih 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu anlamlı gün, annelerin değerini hatırlamak, onları mutlu etmek ve duygusal bağları güçlendirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

ANNELER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Anneler Günü'nün kökeni Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Bu dönemde annelik tanrıçaları Rhea ve Cybele için bahar festivalleri düzenlenirdi. Modern anlamda Anneler Günü'nün temelleri 19. yüzyıl Amerika'sında atılmıştır. Kadın hakları savunucusu olan Howe, savaş karşıtı bir "Anneler Günü Barış Günü" önermiştir.

Anna Jarvis (1908): Modern Anneler Günü'nün kurucusu kabul edilir. Annesi Ann Reeves Jarvis'in anısını yaşatmak için başlattığı bu girişim, 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından resmî tatil olarak kabul edilmiştir.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ NELERDİR?

Anneler Günü hediye fikirleri, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük bir özenle araştırılıyor. ' Anneler Günü'ne özel hediye fikirlerini sizler için derledik. İşte, Anneler Günü için bazı hediye fikir önerileri: