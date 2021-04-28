Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Tam kapanmada çiçekçiler açık olacak mı?
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Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Tam kapanmada çiçekçiler açık olacak mı?

Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Tam kapanmada çiçekçiler açık olacak mı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Bu yıl Anneler Günü koronavirüs sebebiyle önceki seneler gibi kutlanamayacak. Tam kapanma nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Tam kapanmada çiçekçiler açık olacak mı?

Bu yıl Anneler Günü koronavirüs sebebiyle önceki seneler gibi kutlanamayacak. Tam kapanma nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Tam kapanmada çiçekçiler açık olacak mı?

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü 9 Mayıs'ta kutlanacak,

TAM KAPANMA GÜNLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"29 Nisan Perşembe akşamı 19:00 'dan 17 Mayıs sabah 05:00 'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."dedi.Buna göre tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlayacak olup 17 Mayıs'ta sona erecektir. Tam kapanma günleri şu şekilde:

29 Nisan Perşembe (akşam saat 19:00'da başlıyor)

30 Nisan

1 Mayıs

2 Mayıs

3 Mayıs

4 Mayıs

5 Mayıs

6 Mayıs

7 Mayıs

8 Mayıs

9 Mayıs

10 Mayıs

11 Mayıs

12 Mayıs

13 Mayıs

14 Mayıs

15 Mayıs

16 Mayıs

17 Mayıs (saat 05:00 'a kadar.)

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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