Anneler Günü'nde acı olay...Babaannesi ve dedesini darp etti yetmedi paralarını alıp gitti
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Anneler Günü'nde acı olay...Babaannesi ve dedesini darp etti yetmedi paralarını alıp gitti

Anneler Günü'nde acı olay...Babaannesi ve dedesini darp etti yetmedi paralarını alıp gitti
10.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Anneler Günü'nde acı bir olay yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Anneler Günü'nde acı bir olay yaşandı. 27 yaşındaki genç, para vermediği gerekçesiyle babaannesi ve dedesini darp etti, 1500 lirasını ve cep telefonunu da zorla alıp kayıplara karıştı.

Yaşlı çiftini yardımına polis ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre olay Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Canından çok sevdiği torunuyla aynı ismi taşıyan 77 yaşındaki Ali Osman S ve eşi 77 Yaşındaki Emine S.'nin yıllardır torunlarından çekmediği eziyet kalmadı. Tüm ikazlarına rağmen hayırsız torun onları darp edip paraları zorla alıp gidiyor.

Son olarak sabah saatlerinde dedesinin evine giden 27 yaşındaki Ali Osman S. para istedi. Ancak ret cevabı alınca dedesi ve babaannesini darp edip, bin 500 lirayla cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı. Gözyaşları içerisinde polisleri arayan talihsiz yaşlı çift yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansla şahısları hastaneye kaldırdı. Yaşlı çift buradaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Dede Ali Osman S. kendilerini torununun darp ettiğini ve paralarını aldığı belirterek,"Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bizi sürekli darp ediyor, para istiyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Dede ve babaannenin şikayeti üzerine polis ekipleri 27 yaşındaki genci yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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