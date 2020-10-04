İşkence, ihanet, istismar! 4 kardeş yıllarca maruz kaldıkları şiddetin korkusuyla yaşıyor

Gaziantep'te yaşayan 4 kardeş, yıllarca şiddet gördükleri öz anneleri ve dayılarının korkusundan evden dışarı dahi çıkamıyorlar. Babaları ile yaşayan kardeşler, kendilerine işkence ettiğini ileri sürdükleri anneleri ile tacizde bulunduğunu iddia ettikleri dayılarının tutuklanarak cezaevine gönderilmesini istiyor.

Duyanların tüylerini ürperten olay Gaziantep'te meydana geldi. Anne C.S'nin babası C.S.S'yi aldatmasına şahit olan 4 kardeşin yaşananları anlatmamaları için birçok kez şiddete uğrarken, 4 kardeşten 2'si misafir oldukları dedesinin evinde öz dayısı B.E.Ç tarafından tacize maruz kaldıklarını iddia etti. Yaşadıkları şokun üstüne eşi tarafından kendisine boşanma davası açılan baba C.S.S'nin elinden çocukları geçici velayet kararı doğrultusunda icra yoluyla alındı. Bunun üzerine hukuk mücadelesini başlatan baba, cep telefonu kamerası ile icra yoluyla annesinin kaldığı eve götürülmek istenen çocuklarının, annesi ve dayısının yanına gitmek istemediğini görüntüledi. Çocuklarını tekrar geri almayan başaran baba, tutuksuz yargılanan dayısı ve boşanma davası açan annelerinin korkusuna evden bile çıkmak istemiyor.

BABA, İL ŞOKU ÇOCUKLARININ ANLATTIKLARIYLA YAŞADI

Severek evlenen C.S.S ile C.S"nin 15 yıllık evliliklerinden 4 çocukları oldu. Ailesinin geçimi için yurtiçi ve yurtdışında çeşitli işlerde çalışan baba C.C.S uzun yol şoförlüğü yaptı. Evinden uzak kaldığı dönemlerde ise eşi tarafından aldatıldığını yaşadığı bir tartışma sonucu iki kızının anlatması sonucu öğrendi. Yaşadıkları şokun üstüne eşi tarafından kendisine boşanma davası açılan baba C.S.S'nin elinden çocukları geçici velayet kararı doğrultusunda icra yoluyla alındı. Baba ve çocuklarının hukuk mücadelesi ise bundan sonra başladı. Baba C.S.S, kızlarının birçok olaya şahit olduğunu ama annelerinin söylemeleri için çocuklarına şiddet uyguladığını belirterek aldatılmanın yanı sıra bir şoku da çocuklarının öz dayısının iki kızını istismar ettiğini öğrenmesiyle yaşadı. Baba C.S.S, aldatıldığını eşi ile tartıştıktan sonra kızının anlatması sonucu öğrendiğini ifade ederek, "Benim uzun mesai saatlerim var bundan dolayı yurt dışında yurtiçinde çalıştım taksi şoförlüğü yaptım. Evden hep 4 saatlik uykularla devam ediyordum. Evimde bazı şeyler olmuş ama farkında değildim. En son 1 Şubat'ta eşimle bir tartışma yaşadık o tartışmanın üzerine bazı şeyler ortaya çıktı benim çocuklarım tarafından. Tartışmadan sonra beni karakola şikayet etti, şikayet olunca benim çocuklarım bana bir şey olacak diye korktular bunun üzerine büyük kızım panik atak geçirdi ve 'baba seninle konuşmam gereken çok önemli şeyler var' demeye başladı. Kızımı sakinleştirdik 112 aradık tedavisini yaptırdık kızım anlatmaya başladı. Annesinin beni birçok defa aldattığını farklı farklı kişilerle ve bunu yıllarca çocuklara susması için üzerlerine baskı kurup tehdit edilerek gerek dövülerek, tehdit edilerek susturulmuş. Tartıştıktan sonra çocuklar bana çok şey anlattı, çocuğum beni annelerinin uzun zamandır aldattığını ve "bu bir daha olmayacak" diye çocuklara Kur'an'ın üstüne yemin etmiş. Sonrasında ise daha vahim bir şey öğrendim. İki kız çocuğumun dayıları tarafından istismara uğramış" dedi.

"CEZAEVİNDE KONUŞMUŞ, ÖZÜR DİLEMİŞ"

Aldatılmanın şokunu yaşadıktan sonra kızlarının da dayıları tarafından istismara uğradığını öğrenen baba C.C.S, "Ben bunu şubat ayının 10'unda öğrendim, 11'inde gerekli mercilere şikayetine bulundum 14'ünde şahıs tutuklandı 6.ayın 2'sine mahkeme günü atıldı. 6 ayın 2'sinde ki mahkemede anne bu süreçte çocukları benden alıp götürdü. Boşanma davası da açılmıştı. Çocuklardan en çok mağdur olan küçük kızıma alıyor küçük kızıma videolar çektiriyor ona söylemesi gereken şeyleri söyleyip duruyor. Bir de çocuk dayısını aradı. Cezaevinde konuşmuş, özür dilemiş. Bu özür dilerken baba ve babanın ailesi tarafından bir baskıyla söylediği söyletiliyor" ifadelerini kullandı.

"11 YAŞINDAKİ KIZIMA MUAYENE YAPTIRDIM"

Kendisinin çocuklarına hiçbir baskı uygulamasını dile getiren baba C.C.S, 11 yaşındaki kızını muaye yaptırdığını ve hazırlanan raporda ise kızının tacizine ilişkin somut bir netice çıkmadığını kaydetti. Öfkeli baba, rapor nedeniyle kızının dayısının tutuksuz yargılandığını anlatarak, "Böyle bir şey yok yani hangi baba 11 yaşındaki çocuğunu fiziki muayene yaptırabilir, bu kadar aşağılık bir şey ne kadar zor bir şey bunu iftirası olabilir mi? Ben 11 yaşındaki kız mı muayene yaptırdım. Çocuğun şimdi alınan ifadesinde de var Kasım ve Aralık ayında 6 defa öz dayısı tarafından istismara uğradığını beyan ediyor. O, şahıs 14 Şubat'ta tutuklandı 6. Ayın 2'si de mahkeme günü verildi 6 ayın ikisine kadar tutukluydu ama ne olduysa 6. Ayın 2'sinde tutuksuz yargılanmaya kaldı. Başkan Sadece büyük çocuğu dinledi diğer çocuğun yaşı küçük diye dinlemedi. Bir İstanbul yasası deyip gidiyorlar, kadının beyanı esastır deniliyor. Bunu yaşayan şahitler var pedagog raporları var. Devletin kendi vermiş olduğu raporlar var ama şans dışarıda ve böyle bir insan neden dışarıda" diye sordu.

"ANNE ÇOCUKLARINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Yaşanan olaylardan sonra anne C.S'nin çocuklarının yanına gelerek tehditlerde bulunduğunu kaydeden baba C.C.S, "Eğer benim kardeşime ve aileme anneme bir şey olursa bakın size neler yapacağım o zaman öldüreceğim o zaman göreceksiniz. Çocuklarımın amca dediği bir dostumun yanında eşim kızıma, kızım dudağından öptüyse oldu ki dedi. Ben de öpüyorum onunla ben de yatıyorum. Böyle bir anneden ne bekliyorsunuz. Ben Türkiye hukukuna Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna inandığım için Türkiye Cumhuriyeti'nin Adaletine sığındık ve adaletin tecelli etmesini bekliyorum" dedi.

İİTİHAR ETMEK İSTEDİ

Annesinden şiddet gören ve öz dayısının istismarına uğrayan 13 yaşındaki E.S ise yaşadığı tramvayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı zor dönemleri anlatan E.S, "Ben zor dönemler geçirdim, annemden dayaklar yedim ve annemim kardeşinden ben tecavüz gördüm. Ben düzgün yaşayamıyorum her zaman korku içinde yaşıyorum, panikliyorum. Bu süreçte babaannemde kalıyorum babamda da kalmıyorum. Yaşadıklarım yüzünden 5. Kattan atlamaya çalıştım babam tuttu, evden kaçtım, haplar içtim, kendimi bıçakladım. Anneme kardeşin bana bunu bunu yaptım dedim bana inanmadı sonrasında geldi dövdü" ifadelerini kullandı.

"6 GÜN BOYUNCA İSTİSMARA UĞRADI"

Babasıyla annesinin 1 Şubatta kavga ettiklerini kaydeden E.S, "O zaman çok üzüldüm babamda bayağı kötü oldu. Bende söylemek zorunda kaldım. Baba, annemim kardeşi bize böyle böyle yaptı ve babam buna susmadı. Ben yılbaşına yakın bir dönemde 6 defa anneanneme gittim. Sonra dayımın bana yakınlaşmasını gördüm ablamdan faydalanamadığı için bana bayağı yaklaştı. 6 defa ben ses çıkartamadım bana daha çok zarar verir diye. Sessiz kaldım, bir şey yapamadım üstümden itmeye çalıştım ben uzaklaştıkça kendisi dibime geldi" dedi.

Annesinin babasını aldatmasına şahit olan E.S, "Annem bize yemin etti ama sonra gitti bakkalcıyla çıktı, sonra boşanma davasında annemim başka erkeklerle olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kaydetti.

"ONUN DEĞİL, BENİM GEZMEM LAZIM"

Yaşadıkları sonrası evden dışarı çıkmaya korkar olduğunu kaydeden E.S, "Ben düzgün dışarı çıkamıyorum korkuyorum, eskiden ablamla çıkabiliyorduk ama şuan kapımızın önüne bile inemiyoruz. Ben onun dışarıda kalmasını istemiyorum, ben onun tekrar hapiste kalmasını işitiyorum o elini kolunu sallayarak gezerken asıl benim gezmem lazım onun yerine" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL