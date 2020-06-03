Anne ve bebek sağlığı için zeytinyağının faydaları nelerdir? Bebeklerde zeytinyağı nasıl kullanılır? Zeytinyağının saymakla bitmeyecek kadar yararı olduğunu söylesek. Günlük olarak kullanılması önerilen zeytinyağının, anne ve bebek sağlığı için faydaları nelerdir?

Yapılan birçok araştırmaya göre, zeytinyağı anne ve bebek sağlığı için oldukça faydalı olduğu saptanmıştır. Hamilelik dönemi ve sonrası için sağladığı faydalar arasında pişik kremi, çatlak azaltan krem, bebeklerde masaj kremi, mide ve sindirim sistemi düzenlemede, kulak tedavilerinde kullanılır.

Bebeğiniz için pişik kremi

Bebeklerde en büyük sorunlarından biri pişik problemidir. Bu sorunun çözümü artık çok kolay. Zeytinyağını biraz su ile karıştırın. Kıvamı olana kadar çırpın ve bebeğin poposuna sürün. Düzenli olarak kullanıldığında pişik probleminin yok olduğunu fark edeceksiniz.

Emziren anneler için, göğüs ucu yatıştırıcı

Emziren annelerin göğüs ucunun yara olması, ve acı vermesi büyük bir sorundur. Zeytinyağı ile hazırlayacağınız karışım size büyük fayda sağlayacaktır. Bebeğinizi emzirdikten sonra zeytinyağ ve suyu karıştırıp göğüs ucuna sürün. Belli süre sonra acının hafiflediğini hissedeceksiniz.

Doğum çatlaklarına çözüm

Yeni doğum yaptıktan sonra karın ve bacak bölgelerinde çatlaklar meydana gelebilir. Kullandığınız pahalı kozmetik ürünleri yerine zeytinyağı kullanabilir, kısa sürede daha iyi sonuç alabilirsiniz. Zeytinyağı ve hindistan cevizi yağını karıştırıp çatlak bölgelerinize uygulayın. Hamilelik döneminde ve sonrasında uygulayabileceğiniz bu formül kısa sürede büyük etki yaratacaktır.

Doğal ıslak mendil yapımı

Bebeği olan çoğu annenin elinden düşürmediği ıslak mendiller ne kadar sağlıklı? İçerisinde birçok kimyasal madde içeren bu mendiller yerine zeytinyağ ile hazırladığınız doğal ıslak mendilleri kullanmalısınız. Ilık su, bebek şampuanı ve zeytinyağını karıştırın, beyaz havluyu bu karışıma batırın. Süzdükten sonra gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz mendilleriniz hazır.

Mide ve sindirim sistemi problemi

Bebeklerde oluşan gaz problemini çözmenin en etkili ve kolay yolu zeytinyağıdır. Bebekler 1 yaşına geldiği zaman, aç karnına içecekleri zeytinyağı, mide, gazve sindirim problemini çözmektedir.

Kulak problemlerine çözüm

Kulak tıkanıklığında zeytinyağı kullanılabilir. Piyasada dolaşan birçok kimyasal ürün yerine, % 100 doğal, işlem görmemiş zeytinyağı bu soruna çözüm olacaktır. Bebeğin kulağına 1-2 damla damlatmanız yeterli olacaktır.