Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'de market işleten bir genç, kendini asarak intihar etti. Acı haberi alan anne ve baba, olay yerinde gözyaşı döktü. Olay yerine ilk gelen baba, "Yetişemedim" diye feryat etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde Güzelkaya Sokak'ta meydana gelen olayda Akşahin marketi işleten O.A'nın intihar edeceğini haber alan yakınları markete geldi. Yakınları market içinde O.A'nın kendini astığını fark ederek hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler O.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZ GEÇİRDİ

Acı haberi alan O.A'nın babası, "Yetişemedim" diye feryat ederken, olay yerine gelen yakınları da sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından O.A'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN