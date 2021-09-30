Anne ve 2 çocuğunun ölü bulunmasında baba gözaltında

Olay, dün İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yıl önce uzman çavuşluktan ayrılan Turgay Mert, komşularını cep telefonuyla arayarak ailesine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden komşuları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve giren ekipler, Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert'in yan yana cansız bedeni ile karşılaştı.

Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazeler, yapılacak otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verilecek.