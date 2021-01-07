Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez
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Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez

07.01.2021 08:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:16

Aralarında husumet bulunan iki kuzenden biri, annesi tarafından "Onu vurmazsan al etek giy" diyerek azmettirildi. Genç çocuk, kız kardeşinin temin ettiği kara çarşafla kuzenine pusu kurup öldürdü. Kısa sürede yakalanan şahıslar cinayeti inkar etseler de hapis cezasına çarptırıldılar.

29 yaşındaki M.Y. oto tamircisi olan kuzeni 27 yaşındaki R.Ü'nin dükkanına giderken tamircide çalışan işçiye aracı ile çarptı ve sinkaflı küfürler etmeye başladı. Durumdan haberdar olan R.Ü. kuzeninin yanına giderek işçisine neden küfür ettiğini sordu.

KUZENİNİ AYAĞINDAN VURDU

İkili arasında çıkan tartışma sonrasında, R.Ü. yanındaki tabanca ile yere 4 el ateş ettiği esnada kuzeni M.Y.'i ayağından vurdu. Hastaneye kaldırılan kuzenin annesi S.Ü. hastanenin orta yerinde 'Oğlumu vuranın kanı akacak' diye bağırdığı, oğlunu vuranın R.Ü. olduğunu tüm akrabalarına anlattığı öğrenildi.

"ONU VURMAZSAN AL BU ETEĞİ GİY"

Oğlunun vurulması ardından yeğeni R.Ü'ye kin gütmeye başlayan anne S.Ü., akrabalarının geçmiş olsun ziyaretine geldiği bir gün herkesin içerisinde oğluna 'Sen onu vurmazsan al bu eteği giy' diyerek eteği odanın ortasına fırlattı. Bunun ardından M.Ü. kuzenini öldürmeyi kafasına koydu. Kız kardeşine 'Git bana çarşaf al Resul'ü öldüreceğim' dediği ortaya çıktı. R.Ü ise tehditler yöneltilmeye başlayınca annesi tarafından İzmir'e gönderildi.

KARA ÇARŞAF GİYEREK KILIK DEĞİŞTİRDİ

Sabah'ın haberine göre; İzmir'den 10 gün sonra İstanbul'a dönen R.Ü. akrabalarıyla kahvede buluşarak vakit geçirdiği zaman M.Y., kara çarşaf giyerek motorla kapıda beklemeye başladı. Kuzeni R.Ü'nün çıkmasının hemen ardından yakın mesafeden ateş etti. Hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan yoğun müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kuzeninin vefat ettiğini öğrenen M.Y. kara çarşafı ve silahı ortadan kaldırarak kayıplara karıştı.

SUÇLAMALARI İNKÂR ETTİLER

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasında sanık M.Y'ye 'Kasten Öldürme' suçundan , kız kardeşi Ö.Ü., annesi S.Ü. ve kendisine kuzeninin yerini ihbar eden A.T.'e 'Kasten Öldürme' ve 'Yardım Etme' suçundan müebbet hapis istemleriyle dava açıldı. M.Y., uzun süre firari olduktan sonra teslim oldu ve savunmasında 'Yaralamak amacıyla ateş ettim. Öldürme amacım yoktu suçlamaları kabul etmiyorum. Çok pişmanım tahliyemi istiyorum' dedi. Anne S.Ü., savunmasında 'Ben asla öldürmesi için bir şey yapmadım, iş uzamasın diye evimi taşıdım R.Ü., benim oğlum gibidir. Suçlamaları kabul etmiyorum.' Diyerek akrabaları içerisinde oğluna 'Sen onu vurmazsan al bu eteği giy' söylemini ve eteğini fırlattığını inkâr etti. Kara çarşaf temin eden kız kardeş Ö.Ü., üzerine atılı suçlamaları reddederek yardım ettiğini kabul etmedi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmadan sanıkların cezası belli oldu. Kuzenini öldüren M.Y., 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına, kara çarşaf temin eden kız kardeşi Ö.Ü., azmettiren anne S.Ü. ve haber vererek yardımda bulunan A.T. 7'şer yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez
Haber Yorumları (6)
TUSSUBASSA: Biri birinin ayağına sıkmış dışarıda geziyor, digeri pusu kurup öldürüyor ve 15 yıl alıyor bu 15 yılında en fazla yarısını yatıp çıkacak. İşte ülkemizdeki adalet bu kadar tecelli ediyor.
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AFAROZ: BENCE BİR TEK ANNESİNE CEZA VERMELİ.
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ADALET: 15 yılmı 5 yıl yatmadan çıkar sonra onuda öbür taraf vurur
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