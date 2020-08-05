Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü
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Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü

Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü -Zonguldak'tan Karabük'e gezmeye gelen üç kişilik aile kazada can verdi Zonguldak'tan Karabük'e gezmeye gelen anne, oğlu ve kızı kazada hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

05.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:09

Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü

-Zonguldak'tan Karabük'e gezmeye gelen üç kişilik aile kazada can verdi

KARABÜK - Zonguldak'tan Karabük'e gezmeye gelen anne, oğlu ve kızı kazada hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenice-Zonguldak karayolu Kayadibi köyü mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Yenice istikametine seyir halinde olan Kemal Can Erdoğan yönetimindeki 07 AKP 934 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Saim Güler yönetimindeki 14 KH 692 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya haber verirken, olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Güler ile otomobilde bulunan Emre Balahoroğlu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Azize Erdoğan Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile kız kardeşi İlayda Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan anne Azize Erdoğan ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından, otomobilde sıkışan sürücü ile kız kardeşinin cesedi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bir saatlik çalışmanın ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı çift yönlü olarak yaklaşık 4 saat trafiğe kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazada hayatını kaybeden Kemal Can Erdoğan'ın bir ay önce askerden geldiği, babası Turan Erdoğan'ın ise gemide çalıştığı ve Hindistan'da olduğu öğrenildi.

Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü

Kaynak: İHA

Manşet

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