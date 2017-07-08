Anne ile Oğlunun Uyuşturucuyla Mücadelesi

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da bir anne, uyuşturucudan kurtulmaya çalışan oğlu ve diğer bağımlıların ailelerine yardımcı olabilmek için eğitim alarak, dernek çatısı altında bağımlılık danışmanlığı yapmaya başladı.



Ayık Yaşamda Buluşalım Derneğine (AYBUDER) ait Kepez ilçesindeki bir evde yaşayan madde bağımlıları, psikoterapi ve kişisel gelişim eğitimiyle uyuşturucu batağından kurtulmaya çalışıyor.



Duacı bölgesinde tabiatla iç içe bir evde yaşayan 18 yaşından büyük bağımlılar, uygulanan 12 basamaklı sosyal entegrasyon programı sayesinde uyuşturucudan uzaklaşmayı başardı.



Dernekteki bir anne ve oğlunun hikayesi ise bambaşka...



Anne Duriye Özlü (51), gözünden sakındığı oğlunu bağımlılıktan kurtarmak için çok mücadele verdi. Bir türlü başarılı olamayan Özlü, dört yıl önce oğlunun tedavi gördüğü derneğe yerleşmeye karar verdi. Bağımlılık danışmanlığı eğitimi alan Duriye anne, yerleştiği dernekte oğlu ile diğer uyuşturucudan kurtulmaya çalışan kişilerin ailelerine destek oluyor.



Kendi gibi canı yanmış ailelere destek oluyor



Anne Özlü, iki çocuğunun, kötü giden evliliğinden çok etkilendiğini söyledi.



Evliliğini bitirdikten sonra çocuklarıyla yeni bir yaşam kurduğunu dile getiren Özlü, oğlunun tedavisi için elinden geleni yapsa da başarılı olamadığını ifade etti. Evladının uyuşturucu yüzünden cezaevine de girdiğini aktaran Özlü, şöyle devam etti:



"Oğlum cezaevinden çıktıktan sonra yeniden AYBUDER'e katıldı. Bu süreçte derneğin aile destek toplantılarına katıldım. Ailevi sıkıntılardan dolayı çocuklara zarar verdiğimi gördüm. Yavuz hoca, 'Değişmesi gereken sensin.' deyince, derneğe yerleştim. Bağımlılık danışmanlığı eğitimi aldım. Benim gibi canı yanmış ailelere destek olabilmek için sürekli kendimi geliştirdim. Burada duygularımı ve zaaflarımı kontrol altına almayı öğrendim. Oğluma daha çok destek olmaya başladım. Yaşadığımız zorlukları ve deneyimlerimi ailelerle paylaşıyorum. Onların yanlışa düşmemesi için canla başla çalışıyorum."



Özlü, uyuşturucuyla mücadelesinin hayatı boyunca süreceğini dile getirdi.



Sevgi ve annesinin ilgisiyle bambaşka biri oldu



Duriye annenin oğlu D.P. (21) ise 13 yaşında başladığı uyuşturucunun hayatını söndürdüğünü ifade etti.



Başladığı tedavilerin çoğunu yarım bıraktığını anlatan D.P, annesinin yardımıyla AYBUDER'den haberdar olduğunu ve hemen tedaviye başladığını bildirdi.



Gösterilen sevgi ve annesinin ilgisiyle bambaşka biri olduğunu anlatan D.P, şunları kaydetti:



"Hayatın uyuşturucu maddelerden ibaret olmadığını öğrendim. Yaklaşık bir yıldır uyuşturucu kullanmıyorum. Burada konuşarak, sevgiyle iyileşiyoruz. Hatta benim gibi canı yanan insanlara annemle burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Zamanında annemle aramda iletişim bozukluğu vardı. Birbirimizi çok kırdık ve zarar verdik. Annem benim ve diğer bağımlı arkadaşlarımın kurtulabilmesi için buraya yerleşti. Gerçek anne ile oğul ilişkisini burada öğrendik. Ben bağımlılık konusunda iyileşirken annem de kendi duygularını tanıyor ve aileleri bilinçlendiriyor."



AYBUDER Başkanı Yavuz Tufan Koçak da anne ve oğlunun uyuşturucuyla mücadele konusunda çok kararlı olduğunu söyledi.



Duriye Özlü'nün uyuşturucuyla mücadele veren ailelere örnek teşkil ettiğini belirten Koçak, "Duriye Hanım hem çocuğu hem de diğer çocuklar için hep en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz de onlara ve diğerlerine yardımcı oluyoruz."dedi.