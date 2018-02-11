Ankaragücü Kazanmasını Bildi
Spor Toto 1. Lig 21. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok sahasında MKE Ankaragücü'nü misafir etti.
Spor Toto 1. Lig 21. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok sahasında MKE Ankaragücü'nü misafir etti. Ankaragücü, müsabakayı 3-1 kazandı.
KÜNYE
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Oğuz Terzi xx, Mustafa Sarvanlar xx
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen xx, Cüneyt Köz xx, Nizamettin Çalışkan xx, Furkan Çil xx (Muhammet Ali dk. 71 x), Abdulkadir xx, Oğuz Yılmaz xx, Uğur xx (Okan dk. 76 x), Mahatma Otoo xx (Sedat Şahintürk dk. 51 xx), Burak Çalık xx, Bülent Cehavir xx, Cumali xx
Yedekler: Vukovic, Oğuzhan, Mehmet Boztepe, Doğa, Foxı, Stewe Beleck
Teknik Direktör: Giray Bulak
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Sedat xx (Yusuf dk. 86 ?), Alihan xx, Kenan xx, Anton Pusila xx, Umut Nayır xx, Mbamba xx, İlhan Parlak xx (Tisdell dk. 43 xx), Gencer xx, Ferhat Kiraz xx (Mehmet Sak dk. 30 xx)
Yedekler: Altay, Abdülkadir, Muhammed Kahınde, Mahmut, Enes, Ahmet Can, Yusuf, Oğuzhan Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Nizamettin Çalışkan (dk. 28 pen.) (Balıkesirspor Baltok), Umut Nayır (dk. 4), Anton Putsila (dk. 16), Alihan (dk. 51) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Mbamba, Kenan Özer, Anton Putsila, Korcan (MKE Ankaragücü), Cumali (Balıkesirspor Baltok)
( Hüseyin Tokmak/ İHA)