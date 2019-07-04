Ankara'ya Hacı Turan damgası

Sincan-Kazan Soda Yolcu ve Yük Tren Hattı Projesi AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan'ın girişimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle başlıyor.

Yolcu ve yük tren hattı projesi başlıyor

Ödenek yetersizliği nedeniyle başlangıcı geciken Sincan-Kazan Soda Yolcu ve Yük Tren Hattı Projesi AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan'ın girişimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle başlıyor.

Ödenek yetersizliği nedeniyle başlanamamıştı

AK Parti, Ankara Milletvekili Hacı Turan vatandaşa hizmet gayesiyle başlattığı proje kervanına her gün yenisini daha ekliyor. Partisinin Sincan İlçe Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Hacı Turan, Ankara için büyük önem arz eden Sincan-Kazan Soda Yolcu ve Yük Tren Hattı Projesi'nin biran önce hayata geçirilmesi için önemli bir adım attı. Turan'ın girişimleri sonrası yakında hızlanacak olan proje 353 Milyon TL ye mal olacak. Proje 2016 yılında 115 milyon 818 bin 494 TL'ye ihale edilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA