Ankara Valisi Şahin'den Çubuk'a ziyaret

14.10.2019 18:05

Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Şahin, ilk olarak Kaymakam Adem Keleş'i makamında ziyaret ederek, burada daire amirleriyle görüştü.

Ardından belediyeye geçen Şahin, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç, Harun Olmuş ve Belediye Meclis üyelerince karşılandı.

Demirbaş, ziyarette Vali Şahin'e ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Şahin, ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA